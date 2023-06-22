Twitter tweet karakter sayısını yükseltti. Sanki kitap yazacağız

Twitter'ın ücretli abonelik sistemi olan Twitter Blue'daki karakter sayısını artırdı. Bu güncellemeyi duyanlar "sanki kitap yazacağız" dedi.

Twitter tweet karakter sayısını yükseltti. Sanki kitap yazacağız

Editör: Serkan TALAN

Bir Twitter çalışanı, tweet uzunluğunun 10 binden 25 bin karaktere çıktığını açıkladı. Aşağı kaydırdıkça bitmeyen uzun bir tweeti de alıntılayarak bunu herkese gösterildi.

Twitter, Blue satın alma ekranındaki avantajlar listesini henüz güncellemedi. Mobilde halen 4 bin, webde ise 10 bin karakter sınırı olduğu yazıyor. Bu sayfanın da kısa süre içerisinde güncellenmesi beklendiği duyuruldu.

Twitter’ın Blue abonesi olmayan kullanıcılar için özel mesaj gönderme sınırı getireceği ortaya çıktı. Kullanıcıların tepkisini çeken bu karar ile daha fazla abone kazanılması hedefleniyor gibi görünüyor.

TWİTTER BLUE TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

Twitter Blue için belirlenen fiyat her platformda farklı. Örneğin Android ve iOS‘ta aylık olarak 209 TL ödemek gerekir.

İŞTE 25 BİN KARAKTERLİK TWEET

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