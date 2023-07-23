Twitter yeni sınırlamasını duyurdu: Mesajlaşırken dikkat

Twitter, Blue aboneliği bulunmayan kullanıcıların günlük mesaj sayısını sınırlandıracağını duyurdu.

Twitter yeni sınırlamasını duyurdu: Mesajlaşırken dikkat

Editör: Ersoy ÖZDEM

Twitter'da Blue abonesi olmayanlara uygulamayı bıraktırma noktasına getiren bir sınırlama daha geliyor.

Bu kez günlük mesaj sayısı sınırlandırıldı.

Twitter, kullanıcıların günlük mesaj göndermesine sınır getirme hazırlığında olduğu geçen ay gündeme gelmişti. Twitter tarafından yapılan açıklamada, "Direkt Mesajlarda spam'i azaltma çabalarımız kapsamında yakında bazı değişiklikler yapacağız.

Doğrulanmamış hesapların gönderebilecekleri DM sayısı günlük olarak sınırlandırılacaktır. Daha fazla mesaj göndermek için bugün abone olun" ifadeleri yer almıştı.

TWİTTER BLUE NEDİR?

Twitter Blue kullanıcıları, ücretli bir şekilde şu ayrıcalıklara sahip olur:

Mavi tık

Yorumlarda daha üst sıralarda görünme

İki kat daha az reklam görme

Uzun tweet'ler atma

Tweet düzenleme

Platform, kullanıcıların günlük mesaj gönderme sınırına dair hazırlık yaptıklarını gündeme getirerek, "Direkt Mesajlarda spam'i azaltma çabalarımız kapsamında yakında bazı değişiklikler yapacağız" demişti.

Abonelik ücreti ABD'de aylık 8 dolardan olan hizmet Türkiye'de 209 TL olarak açıklandı. Hem iOS hem de Android kullanıcıları için kullanıma açılan hizmet yıllık olarak alınmak istenirse 2 bin 199 TL'ye kadar çıkıyor.

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