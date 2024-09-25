Twitter'a alternatif 5 uygulama

Twitter'a alternatif 5 uygulama
Selin Turşak

Twitter’ın mevcut durumu, reklam verenlerin ayrılması ve nefret söylemlerinin artması, sosyal ağlardan ne beklediğimizi yeniden düşünmemiz için bir fırsat sunuyor. Peki, gerçekten ne istiyoruz? Sosyal medya sadece zamanımızı tüketmemeli, aynı zamanda bize bir şeyler katmalı. Alternatif platformlar neler sunuyor? Keşfetmeye hazır mısınız?

1/5
Twitter'a alternatif 5 uygulama 1

Meta’nın Threads uygulaması, en popüler ve geçerli Twitter alternatiflerinden biri olarak kendini kanıtladı. Temmuz 2023’te ilk piyasaya sürüldüğünde uygulama biraz sınırlıydı, ancak Threads yavaş yavaş istenen özellikleri eklemeye başladı. Bu özellikler arasında trend listeleri ve masaüstü sürümü de bulunuyor.Threads’in Twitter’a göre bir avantajı, Instagram ile entegrasyonudur. Instagram kimlik bilgilerinizle giriş yapabilirsiniz ve uygulama, zaten bağlantılı olduğunuz kişileri bildiği için takip edecek kişileri bulmak kolaydır. Ayrıca, Instagram ve Facebook’tan Threads’e çapraz gönderim yapabilirsiniz. Threads’in Twitter’a göre bir diğer avantajı ise, ActivityPub protokolünü kullanan sosyal ağların bir koleksiyonu olan fediverse ile entegrasyonudur.Threads, hemen hemen her açıdan harika bir Twitter alternatifi olmasına rağmen, bazı kullanıcılar haberler, spor ve pop kültürü etkinliklerinde geride kaldığını düşünebilir. Meta’nın ayrıca kendisini ve platformlarını siyasetten uzak tuttuğunu belirtmekte fayda var.Threads, temel bir Twitter benzeri deneyim sunsa da, uzun video, doğrudan mesajlar veya canlı sesli odalar gibi özellikleri içermiyor.

2/5
Twitter'a alternatif 5 uygulama 2

Mastodon, Twitter kullanıcılarının kaçış noktalarından biri olarak en çok konuşulan platformlardan biri ve bunun iyi bir nedeni var.Hizmet, gücü ve moderasyon kararlarını merkezsizleştirecek şekilde tasarlanmıştır, bu da bir kişinin keyfi olarak platform genelinde kurallar koyma endişelerini ortadan kaldırır.Mastodon, kullanıcıların gerçek zamanlı düşüncelerini bir hesapta paylaşmalarına ve başkalarının gönderilerini yeniden paylaşmalarına olanak tanıyarak Twitter gibi çalışır. Ancak benzerlikler burada sona erer. Geleneksel sosyal ağların aksine, Mastodon açık kaynaklı bir seçenektir, bu da tüm kullanıcıların tek bir kurallar setiyle büyük bir sepette bulunmak yerine, katılmak için bir sunucu (küçük sepet) seçmeleri gerektiği anlamına gelir.Eğer bu sunucudan sıkılırsanız veya moderasyon kararlarına katılmazsanız, başka bir yere geçebilirsiniz. Diğer sunuculardaki insanları takip edebilir ve onlarla etkileşimde bulunabilirsiniz, bu yüzden bu seçim üzerinde fazla düşünmenize gerek yok, ancak bu merkezsizleştirilmiş anlayış tüm deneyimi renklendirir.Sunucu seçimi gibi, mobilde kullanacağınız uygulamayı da seçme şansınız olacak. Mastodon’un açık kaynaklı doğası, her açıdan daha fazla seçenek sunar, ancak ek adımlar, daha basit bir kayıt süreci isteyen insanlar için caydırıcı olabilir.Bununla birlikte, Twitter’daki sinizm ve tacizden bıktıysanız, Mastodon’daki atmosfer şu anda oldukça sakin. Bu ilginizi çekiyorsa, kesinlikle göz atmaya değer.

3/5
Twitter'a alternatif 5 uygulama 3

Bluesky, hızla büyüyen bir Twitter alternatifi olup, Twitter ile paralel olarak geliştirildi ve eski Twitter CEO’su Jack Dorsey tarafından yönetildi. Mastodon gibi, Bluesky de merkezi olmayan bir sosyal ağ üzerine odaklanıyor, yani insanlara kendi topluluklarını oluşturmak için ihtiyaç duydukları araçları sağlıyor.

Bluesky, nihayetinde merkezi olmayan bir Twitter versiyonudur. Hizmet, metin ve görüntü paylaşmanıza, yanıt vermenize, yeniden paylaşmanıza ve kullanıcılara mesaj göndermenize olanak tanır. Ancak, Twitter’dan farklı olarak, Bluesky kendi sunucunuzu kurmanıza ve kendi algoritmanızı seçmenize izin verir. Ayrıca, içeriğinizin ne kadar veya ne az denetleneceğine karar vermenize olanak tanır, çünkü bağımsız moderasyon hizmetlerine abone olabilirsiniz.

Yeni kullanıcılar, uygulamanın “Başlangıç Paketi” özelliğine erişim sağlar, bu da hesap oluşturduğunuz anda ilginç içerikler bulmak için takip edilecek kişilerin ve özel akışların küratörlüğünü yapar.

Threads gibi, uygulama Şubat ayında halka açıldığında oldukça temel özelliklere sahipti, ancak o zamandan beri Bluesky, videolar ve doğrudan mesajlar için yerel destek gibi birçok istenen özelliği kullanıma sundu.

4/5
Twitter'a alternatif 5 uygulama 4

Discord, Twitter gibi çalışmıyor, ancak hemen vazgeçmeyin, denemekte fayda var...Uygulama başlangıçta oyunculara daha iyi bir sohbet yolu sunmak için oluşturuldu, ancak o zamandan beri bu vizyonun çok ötesine geçti. Mastodon gibi, Discord da devasa bir “kamusal alan” sunmak yerine, herkesin katılabileceği ve takılabileceği konu ve ilgi alanına dayalı sunucular sunar. Discord, sunucu tabanlı kanallarında düzenli metin sohbeti, sorunsuz sesli sohbet ve arkadaşlarla oyun yayını yapma veya birlikte YouTube videoları izleme gibi deneyimler sunar. En popüler sunuculardan bazıları yüz binlerce üyeye sahiptir, ancak sadece arkadaşlarınız veya aileniz için bir sunucu da oluşturabilirsiniz.Sunucular aracılığıyla, Discord, Mastodon’un sunduğu federasyon avantajlarının bazılarını açık kaynak korkusu olmadan sunar. Ve Discord, yakın zamanda bir yere gitmiyor: Olgun bir şirket, gelişen bir kullanıcı tabanı ve ücretli abonelikler etrafında sürdürülebilir bir iş modeli var. Bu tür bir istikrar, tarihsel olarak hızla sönüp kaybolmaya eğilimli sosyal uygulamalar için uzun bir yol kat eder.Dezavantajı ise Discord’un daha çok sohbet etmeye yönelik olmasıdır. Uygulamanın Slack benzeri arayüzü gerçek zamanlı olarak yenilenir ve yoğun bir Discord’da veya birkaç yüz aktif üyesi olan bir sunucuda, konuşmaları takip etmek kolayca zorlaşabilir. Şirket bunun farkında ve asenkron etkileşimleri mümkün kılan daha fazla araç geliştiriyor, bu yüzden buna dikkat etmekte fayda var.

5/5
Twitter'a alternatif 5 uygulama 5

Tumblr, Twitter’a alternatif olarak görülmese de, iki platform arasında bazı benzerlikler bulunmaktadır ve bu da onu dikkate değer bir rakip yapmaktadır.

Tumblr, geleneksel bir sosyal ağdan çok bir mikroblog sitesi olma eğilimindedir, ancak takip ettiğiniz kişilerin gönderilerini gösteren bir akışa sahiptir. Tumblr, resimler, GIF’ler, videolar ve daha fazlasıyla içerik paylaşmanıza olanak tanır. Gönderilere yorum benzeri notlar bırakabilir, beğenebilir, paylaşabilir ve yeniden paylaşabilirsiniz. Ayrıca, Twitter gibi bir trend konular bölümü ve doğrudan mesajlara benzer bir sohbet özelliği de bulunmaktadır.

Tumblr, kurulumu ve kullanımı kolay olmasının yanı sıra, Twitter’dan daha fazla esneklik sunar. Tumblr’ı ücretsiz olarak kullanabilir veya aylık 4.99 dolar ya da yıllık 39.99 dolar karşılığında reklamsız bir deneyim ve ek özellikler tercih edebilirsiniz. Tumblr’ın sahiplik değişikliklerine rağmen hayatta kalma yeteneği göz önüne alındığında, bir yere gitmeyeceğini düşünüyoruz, bu da onu Twitter’a ideal bir alternatif yapar. Ayrıca, Tumblr’ın kendine özgü mizahı ve kaotik kültürü, platformun benzersiz çekiciliğinin büyük bir parçasıdır.

Bunlar da İlginizi Çekebilir
Dünyanın en pahalı 25 motosikleti
Dünyanın en pahalı 25 motosikleti
Sanal dünyanın devleri: En çok kullanılan 15 sosyal medya uygulaması
Sanal dünyanın devleri: En çok kullanılan 15 sosyal medya uygulaması
Bilinçaltınızın gücünü keşfedin: Hayatınızı nasıl etkiliyor?
Bilinçaltınızın gücünü keşfedin: Hayatınızı nasıl etkiliyor?
Teknolojinin nimetleri: En iyi metin oluşturan 6 yapay zeka uygulaması
Teknolojinin nimetleri: En iyi metin oluşturan 6 yapay zeka uygulaması
Gmail ve Outlook’a alternatif Arayanlara: 5 Güçlü E-posta Uygulaması
Gmail ve Outlook’a alternatif Arayanlara: 5 Güçlü E-posta Uygulaması
iPhone 16'nın görüntüleri sızdırıldı: İşte merakla beklenen tasarım
iPhone 16'nın görüntüleri sızdırıldı: İşte merakla beklenen tasarım