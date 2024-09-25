Twitter'a alternatif 5 uygulama

Bluesky, hızla büyüyen bir Twitter alternatifi olup, Twitter ile paralel olarak geliştirildi ve eski Twitter CEO’su Jack Dorsey tarafından yönetildi. Mastodon gibi, Bluesky de merkezi olmayan bir sosyal ağ üzerine odaklanıyor, yani insanlara kendi topluluklarını oluşturmak için ihtiyaç duydukları araçları sağlıyor.

Bluesky, nihayetinde merkezi olmayan bir Twitter versiyonudur. Hizmet, metin ve görüntü paylaşmanıza, yanıt vermenize, yeniden paylaşmanıza ve kullanıcılara mesaj göndermenize olanak tanır. Ancak, Twitter’dan farklı olarak, Bluesky kendi sunucunuzu kurmanıza ve kendi algoritmanızı seçmenize izin verir. Ayrıca, içeriğinizin ne kadar veya ne az denetleneceğine karar vermenize olanak tanır, çünkü bağımsız moderasyon hizmetlerine abone olabilirsiniz.

Yeni kullanıcılar, uygulamanın “Başlangıç Paketi” özelliğine erişim sağlar, bu da hesap oluşturduğunuz anda ilginç içerikler bulmak için takip edilecek kişilerin ve özel akışların küratörlüğünü yapar.

Threads gibi, uygulama Şubat ayında halka açıldığında oldukça temel özelliklere sahipti, ancak o zamandan beri Bluesky, videolar ve doğrudan mesajlar için yerel destek gibi birçok istenen özelliği kullanıma sundu.