﻿Twitter'a 'düzenle' butonu geliyor

Twitter, kullanıcıların tweetleri yayınladıktan sonra üzerinde değişiklik yapmalarını sağlayan bir özelliği devreye alıyor.

Özellik, tweetler paylaşıldıktan sonraki 30 dakika içinde birkaç kez kullanılabilecek. Ayrıca, paylaşımlarda tweetlerin düzenlendiğini belirten bir simge yer alacak.

İLK ÖNCE TWITTER BLUE ABONELERİ TEST EDECEK

Twitter’dan yapılan açıklamaya göre, özelliği ilk olarak önümüzdeki haftalarda Twitter Blue aboneleri test edecek. Twitter, bugüne kadar en çok talep edilen özellik olan tweet düzenlemenin nasıl olduğuna dair bir ekran görüntüsü de paylaştı.