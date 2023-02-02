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Twitter’ın kapalı özelliği Türkiye’de de açıldı. Birçok ülkede kullanılıyordu

ABD, İngiltere, Kanada gibi ülkelerde kullanılan Twitter Blue aboneliği Türkiye tarayıcısında gözüktü.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 14:25
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Twitter’ın Blue aboneliği Türkiye'de de açıldı

Twitter’ın kapalı özelliği Türkiye’de de açıldı. Birçok ülkede kullanılıyordu
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Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Twitter Blue aboneliği  ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve Japonya’da kullanılıyordu. Türkiye’ye ne zaman geleceği ise merak konusuydu. Bugün ise Twitter Blue aboneliği Türkiye’de tarayıcıda görüldü.

Bu da Twitter Blue aboneliğinin çok yakında Türkiye’de de kullanımda olacağını gösteriyor. Ancak sekmenin yavaş yavaş geldiğini de belirtmek gerekiyor. Bunun yanı sıra aylık abonelik ücretini ödediniz süre boyunca Twitter Blue aboneliğinin sunmuş olduğu ayrıcalıklardan faydalanabilirsiniz.

GETİRDİĞİ AYRICALIKLAR:

Mavi tik ile onaylanmış hesap

Tweet geri alma

Tweet düzenleme

Yer işareti klasörleri

Özel uygulama simgeleri

Temalar

Popüler makaleler

Gezintiyi kişiselleştirme

Okuyucu

Daha uzun video yükleme

NFT profil resimleri.

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