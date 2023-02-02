Twitter’ın kapalı özelliği Türkiye’de de açıldı. Birçok ülkede kullanılıyordu

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Twitter Blue aboneliği ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve Japonya’da kullanılıyordu. Türkiye’ye ne zaman geleceği ise merak konusuydu. Bugün ise Twitter Blue aboneliği Türkiye’de tarayıcıda görüldü.
Bu da Twitter Blue aboneliğinin çok yakında Türkiye’de de kullanımda olacağını gösteriyor. Ancak sekmenin yavaş yavaş geldiğini de belirtmek gerekiyor. Bunun yanı sıra aylık abonelik ücretini ödediniz süre boyunca Twitter Blue aboneliğinin sunmuş olduğu ayrıcalıklardan faydalanabilirsiniz.
GETİRDİĞİ AYRICALIKLAR:
Mavi tik ile onaylanmış hesap
Tweet geri alma
Tweet düzenleme
Yer işareti klasörleri
Özel uygulama simgeleri
Temalar
Popüler makaleler
Gezintiyi kişiselleştirme
Okuyucu
Daha uzun video yükleme
NFT profil resimleri.
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