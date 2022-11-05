5 Kasım 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, eski sevgilisi Amber Heard'ün hesabını askıya aldı

Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, eski sevgilisi Amber Heard'ün hesabını askıya aldı

Sosyal medya platformu Twitter'ı satın almasının ardından 'mavi tik' ücreti kararıyla tartışmaların odağında olan Elon Musk'ın, eski sevgilisi Amber Heard'ün hesabını askıya alarak sistemden çıkarttı

Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi - 09:56
Takip Et

Twitter'ın yeni patronu Elon Musk eski sevgilisinin hesabını askıya aldı.

Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, eski sevgilisi Amber Heard'ün hesabını askıya aldı
+
Aa
-

Tesla ve SpaceX gibi şirketlerin sahibi Elon Musk, geçtiğimiz günlerde sosyal medya devi Twitter'ı satın almıştı. Milyarder iş insanı, Twitter'ı satın aldıktan sonra ilk iş olarak CEO Parag Agrawal'ı kovdu ve ardından mavi tik ücretini 8 dolar olarak belirledi.

AMBER HEARD'ÜN HESABINI ASKIYA ALDI

Tüm bu yaşananlar dünya gündemini sarsarken, Musk kimsenin haberi olmadan sansasyonel bir olaya imza attı. Musk'ın eski sevgilisi Amber Heard'ün hesabını askıya aldığı öne sürüldü. Twitter'da yapılan aramada 'RealAmberHeard' kullanıcı adlı profilin sistemden silindiği görülüyor.

2013'TE TANIŞTILAR

İkili ilk olarak 2013'te Heard'ün rol aldığı ve Musk'ın sadece bir kamera hücresi yaptığı "Machete Kills" setinde tanışmıştı. O sırada Musk, o zamanki karısı Talulah Riley ile ve Heard, o zamanki kocası Depp ile birlikteydi.

2016'DA İLİŞKİLERİ BAŞLADI

Elon Musk ve Amber Heard 2016'nın sonlarında ilişki yaşamaya başlamıştı. Heard'den bir yıl sonra ayrılan Musk, "Gerçekten aşıktım ve kalbimi çok acıttı" itirafında bulunmuştu

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sert sözlerle istifa eden AKP'li isim CHP'ye katıldı. AKP'de istifaların ardı arkası kesilmiyor
1
﻿Sert sözlerle istifa eden AKP'li isim CHP'ye katıldı. AKP'de istifaların ardı arkası kesilmiyor
﻿Sert sözlerle istifa eden AKP'li isim CHP'ye katıldı. AKP'de istifaların ardı arkası kesilmiyor
﻿TOGG fabrikasının boş olduğunu ortaya çıkaran Mustafa Sönmez'den yeni paylaşım geldi
2
﻿TOGG fabrikasının boş olduğunu ortaya çıkaran Mustafa Sönmez'den yeni paylaşım geldi
﻿TOGG fabrikasının boş olduğunu ortaya çıkaran Mustafa Sönmez'den yeni paylaşım geldi
﻿Elazığ'da silahlı 'arazi' kavgası 3 ölü
3
﻿Elazığ'da silahlı 'arazi' kavgası 3 ölü
﻿Elazığ'da silahlı 'arazi' kavgası 3 ölü
﻿Adana’da ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 3'ü çocuk 5 yaralı
4
﻿Adana’da ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 3'ü çocuk 5 yaralı
﻿Adana’da ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 3'ü çocuk 5 yaralı
﻿Ukrayna askeri Rus tankını tek başına havaya uçurdu 
5
﻿Ukrayna askeri Rus tankını tek başına havaya uçurdu 
﻿Ukrayna askeri Rus tankını tek başına havaya uçurdu 
﻿Mutfak tüpüne zam
6
﻿Mutfak tüpüne zam
﻿Mutfak tüpüne zam
﻿Mustafa Destici ile Armağan Çağlayan arasında asgari ücret polemiği. Canlı yayında yanıt verdi
7
﻿Mustafa Destici ile Armağan Çağlayan arasında asgari ücret polemiği. Canlı yayında yanıt verdi
﻿Mustafa Destici ile Armağan Çağlayan arasında asgari ücret polemiği. Canlı yayında yanıt verdi
﻿Edirne'de otomobilin çarptığı sürüdeki 7 koyun telef oldu
﻿Edirne'de otomobilin çarptığı sürüdeki 7 koyun telef oldu
﻿Edirne'de otomobilin çarptığı sürüdeki 7 koyun telef oldu
﻿Çanakkale Boğazı'na transit gemi geçişlerine sis engeli
﻿Çanakkale Boğazı'na transit gemi geçişlerine sis engeli
﻿Çanakkale Boğazı'na transit gemi geçişlerine sis engeli
﻿Çaykur ne kadar zarar etti? Çaykur neden gündem oldu?
﻿Çaykur ne kadar zarar etti? Çaykur neden gündem oldu?
﻿Çaykur ne kadar zarar etti? Çaykur neden gündem oldu?
﻿Rhythm of the Dance, İstanbul'da sanatseverlerle buluştu
﻿Rhythm of the Dance, İstanbul'da sanatseverlerle buluştu
﻿Rhythm of the Dance, İstanbul'da sanatseverlerle buluştu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.