Elon Musk baskı yaptı. Eski CEO Jack Dorsey özür diledi

Geçtiğimiz günlerde Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan Elon Musk şirkette çalışanlardan bazı isteklerini yerine getirtmeye devam ediyor.

Musk, ilk iş olarak yönetim kurulunun en önemli isimlerini işten çıkarmış, çalışanların yarısını da zamanla işten çıkaracağını belirtmişti. Mayıs ayında Twitter’daki görevinden istifa eden eski CEO da Musk'la ilgili bazı açıklamalarda bulundu.

Dorsey, “Geçmişte ve şimdiki Twitter’daki insanlar güçlü ve dirençli. An ne kadar zor olursa olsun, her zaman bir yolunu bulacaklar. Birçoğunun bana kızgın olduğunun farkındayım. Herkesin bu durumda olmasının sorumluluğu bana ait. Şirket büyüklüğünü çok hızlı büyüttüm. Bunun için özür dilerim” ifadelerini kullandı.

Elon Musk şirketten işçi çıkarmalarıyla ilgili yaptığı açıklamalarda “Şirket günde 4 milyon doların üzerinde kayıp yaşarken ne yazık ki başka seçenek yok. Ayrılan herkese 3 aylık kıdem tazminatı teklif edildi, bu yasal olarak gerekli olanın yüzde 50 fazlasıdır” dedi.

Jack Dorsey, 2006 yılında Noah Glass, Biz Stone ve Evan Williams ile birlikte Twitter’ı başlatmıştı. 2021 yılında ise CEO'luğu bıraktı. Yerine gelen Parag Agrawal ise Musk’ın satın alımı sonrasında ise işten çıkarıldı.