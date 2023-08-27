TyiToofuYiğido heyecanı başladı

Ulusal ve Uluslararası Bisikletçiler Sivas'ta buluştu.

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SELCEN KÜÇÜKÇONĞAR - SİVAS / YENİÇAĞ

6 farklı ülkeden gelen 11 takımın ve 60 sporcunun katılımı ile Sivas'ın tarihi ve büyüleyici mekanları bu zorlu yarışın ana sahnesi oldu.

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Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sivas Valiliği ve Sivas Belediyesi tarafından düzenlenen tura, İl protokolü ve çok sayıda sporsever katılım sağladı.

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25 Ağustos'ta start alan üç gün süren organizasyonda, sporcular toplamda 323,3 kilometre pedal çevirdi.

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. Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Sivas'ta sporcular son günde Sivas Atatürk Kongre Müzesi'nden saat 9.00'da yarışa başladı ve UNESCO kapsamında yer alan tarihi Ulu Caminin bulunduğu Divriği'de pedal çevirme son buldu.

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