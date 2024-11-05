Tyka Nelson, 64 yaşında öldü

ABD’li ünlü sanatçı Prince’in kız kardeşi ve aynı zamanda müzisyen olan Tyka Nelson, 64 yaşında vefat etti. Minnesota Star Tribune’e konuşan kardeşi Başkan Nelson, Tyka’nın Pazartesi sabahı yaşamını yitirdiğini doğruladı; ancak ölüm sebebi hakkında bilgi vermedi.

Nelson, hayatı boyunca yalnızca Prince’in kız kardeşi olarak değil, kendi müzik kariyerinde de önemli izler bırakarak tanındı. Tyka Nelson’ın 1988’de çıkardığı “Marc Anthony’s Tune” adlı şarkısı, onun müzik dünyasında hatırlanmasını sağlayan eserlerinden biri oldu. Sanatçının bu şarkıyı Marc Anthony’den etkilenerek yazdığı da belirtiliyor. Dört albümü bulunan Nelson, kendine özgü tarzı ve özgün şarkı sözleriyle müzik dünyasında kalıcı bir iz bıraktı.

Prince'in Anısına Aldığı Ödül

Prince’in 2016’daki vefatının ardından Tyka Nelson, kardeşinin "Purple Rain" filmi için kazandığı Amerikan Müzik Ödülü’nü onun adına alarak duygusal bir anı yaratmıştı. Bu ödül töreni, Nelson’ın kardeşi Prince’in mirasını yaşatmaya yönelik önemli bir anı olarak hafızalarda yer etti.

Ailesi ve Sevenleri Onu Unutmayacak

Tyka Nelson, eşi Maurice Phillips ve altı çocuğuyla birlikte geniş bir aileye sahipti. Sanatçının sevenleri, onun güçlü sesini ve müziğe olan tutkusunu daima hatırlayacak. Tyka, yaşamı boyunca müziğe adanmış bir kariyere sahip oldu ve bu alanda pek çok kişiye ilham verdi.