Tyler Swift seyircileri coşturdu. 40 bin kişi bağırdı

Ünlü yıldız Taylor Swift "The Eras Tour" kapsamında Fransa'nın başkenti Paris’te konser verdi. Amerikalı güzelin merakla beklenen bu konser dizisi 4 gece üst üste düzenlenecek.

Sahne şovları ve yeni şarkılarıyla La Défense Arena'yı tıka basa dolduran Taylor Swift hayranlarından da tam not aldı.

Taylor Swift geçtiğimiz günlerde yeni bir albüm yayınladı."The Tortured Poets Department" adını taşıyan albüm, şarkıcının 11. albümü.

‘Eras Tur’ Amerika, Asya ve Avustralya'da başladı. Aralarında İspanya, Almanya, İrlanda ve Portekiz'in de bulunduğu 12 Avrupa ülkesindeki konserlerin ardından grup, son kez ABD ve Kanada'ya dönecek.

Swift, Paris'teki La Défense Arena'daki ilk randevusunda, 31 parçalık yeni albümünden 7 şarkıyı görücüye çıkardı. Bunlar arasında uzun bir turne sonrasında yaşadığı zorlukları anlatan Fortnight ve I Can Do It with a Broken Heart da vardı.

“Kalabalık 'daha fazla' diye bağırırken şarkıcı “Tüm parçalarım paramparça oldu. Çok ağlıyorum ama çok üretkenim, bu bir sanat” diye konuştu.