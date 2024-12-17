Tyme Group, Nubank liderliğinde değerini katladı

Güney Afrika merkezli fintech devi Tyme Group, gerçekleştirdiği Seri D yatırım turunda 250 milyon dolar topladı. Şirketin değeri bu yatırımla 1,5 milyar dolar seviyesine ulaştı. Yatırım turuna öncülük eden, Latin Amerika’nın en değerli fintech şirketlerinden Nubank, 150 milyon dolarlık yatırım karşılığında Tyme’ın %10 hissesini aldı.

Bu tura katılan diğer önemli yatırımcılardan biri M&G Catalyst Fund, 50 milyon dolar katkı sağlarken, kalan 50 milyon dolar mevcut hissedarlar tarafından karşılandı.

HİBRİT DİJİTAL BANKACILIK MODELİYLE GELİŞEN BİR FİNTECH

2019 yılında kurulan ve Singapur merkezli faaliyet gösteren Tyme Group, gelişmekte olan pazarlarda dijital bankacılığı genişletmeyi hedefliyor. Şirket, hibrit bir dijital bankacılık modeli ile çevrimiçi hizmetleri fiziksel erişim noktalarıyla birleştirerek hizmet veriyor. Tyme, hesap açma, banka kartları, “şimdi al, sonra öde” sistemleriyle kredi ve nakit avans hizmetleri sunarak büyümeye devam ediyor.

Şu anda Güney Afrika ve Filipinler pazarında faaliyet gösteren Tyme’ın toplamda 15 milyon müşterisi bulunuyor. Şirketin Güney Afrika markası olan TymeBank, 10 milyon kullanıcı ile büyümenin ana itici gücü oldu. Filipinler’deki markası GoTyme ise, 2022’de yerel Gokongwei Grubu ile ortaklık kurarak Asya pazarına giriş yaptı ve şu anda 5 milyon kullanıcıya ulaştı.

Tyme, bugüne kadar 400 milyon doları aşkın müşteri mevduatı topladığını ve 600 milyon dolardan fazla finansmanı küçük işletmelere sağladığını açıkladı. Şirketin gelecek planları arasında Vietnam ve Endonezya pazarına 2025 yılına kadar giriş yapmak yer alıyor.

NUBANK’İN KÜRESEL BÜYÜME STRATEJİSİ

Tyme’ın yatırım turunda Nubank’in öncülük etmesi, Latin Amerika dışındaki büyüme stratejisinin bir parçası olarak dikkat çekiyor. Brezilya, Meksika ve Kolombiya’da 100 milyon müşteri barajını aşan Nubank, bu pazarların rekabet yoğunluğu nedeniyle yeni coğrafyalarda fırsat arayışında.

Nubank CEO’su David Vélez, dijital bankacılığın geleceğini vurgulayarak, “Finansal hizmetlerin geleceği dijital doğan şirketlerde yatıyor. Tyme Group’un Afrika ve Güneydoğu Asya’da lider olma potansiyeline sahip olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Nubank, daha önce 2021 yılında Hindistan merkezli Jupiter adlı dijital bankaya yatırım yaparak Latin Amerika dışındaki ilk hamlesini gerçekleştirmişti.

GELECEK PLANI: NEW YORK’TA HALKA ARZ

Tyme Group’un kurucusu ve başkanı Coen Jonker, şirketin 2028 yılına kadar New York Borsası’nda halka arz planladığını, aynı zamanda Güney Afrika’da ikincil bir listelemeyi hedeflediklerini belirtti. Jonker, bu yatırım turunun küresel yatırımcı ilgisini yeniden canlandırdığına dikkat çekti.

Tyme, bu başarıyla Nijerya merkezli Moniepoint’in ardından bu yıl “unicorn” statüsüne ulaşan nadir Afrika fintech şirketlerinden biri oldu.