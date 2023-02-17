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Tyre Nichols'un cinayetiyle suçlanan 5 polis memuru, suçlamaları reddetti

ABD'de polis tarafından dövülerek öldürülen Tyre Nichols'un cinayetiyle suçlanan 5 polis memuru, suçlamaları reddetti. ABD'de Tennessee eyaletinin Memphis kentinde polis tarafından dövülerek öldürülen Tyre Nichols cinayeti davasında Nichols'un ölümüyle suçlanan 5 eski polis memuru mahkemede suçsuz olduklarını iddia etti.

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 21:45
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Tyre Nichols'un cinayetiyle suçlanan 5 polis memuru, suçlamaları reddetti

Tyre Nichols'un cinayetiyle suçlanan 5 polis memuru, suçlamaları reddetti
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Memphis'teki Shelby İlçesi Ceza Mahkemesinde yapılan duruşma sırasında savunmalarını yapan eski polis memurları Tadarrius Bean, Demetrius Haley, Desmond Mills Jr, Emmitt Martin ve Justin Smith haklarındaki ikinci derece cinayet, nitelikli saldırı, adam kaçırma, görevi kötüye kullanma ve resmi baskı suçlarını reddetti.

Cinayetle suçlanan 5 polisten biri olan Tadarrius Bean'in avukatı John Keith Perry duruşmada müvekkilinin `işini yaptığını` ve bir cinayet işlendiğine dair hiçbir kanıt olmadığını söyledi.

Shelby İlçe Ceza Mahkemesi yargıcı James Jones, 5 eski polisin savunmasının ardından davanın biraz zaman alabileceğini söyleyerek, tarafları sabırlı olmaya çağırdı.

Jones, "Bu davada bazı güçlü duyguların olabileceğini anlıyoruz, ancak sabırlı olmaya devam etmenizi rica ediyoruz. İlgili herkes bu davanın bir an önce sonuçlanmasını istiyor" şeklinde konuştu.

Yargıç Jones davanın bir sonraki duruşması için 1 Mayıs'a tarih verdi.

Eski polisler 15 ile 60 yıl arasında ceza alabilir

Eski polislerin Nichols'un cinayetinden suçlu bulunmaları halinde 15 ile 60 yıl arasında hapis cezasına çarptırılmaları bekleniyor.

Nichols'un ölümüyle suçlanan 5 eski polisin, 7 Ocak'ta olay yerinde kaydedilmiş olan görüntülerde Nichols'u dövdüğü, tekmelediği, copla vurduğu, üzerine biber gazı sıktığı ve şok tabancasıyla ateş ettiği ortaya çıkmıştı.

Görüntülerin incelenmesinin ardından 26 Ocak'ta eski memurlar gözaltına alınmış ve kefaletle serbest bırakılmıştı.

Memphis Polis Şefi Cerelyn Davis, olayın `sadece profesyonel bir başarısızlık` olmadığını, `temel insanlığın başka bir bireye karşı başarısızlığı` olduğunu söyledi. 

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