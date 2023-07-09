Tzavellas Pendikspor'da

Pendikspor, savunma hattını güçlendirmeye devam ediyor.
İstanbul ekibi, Yunan ekibi AEK’nin 35 yaşındaki oyuncusu Georgios Tzavellas transfer etti.
Tzavellas, geçtiğimiz sezon AEK formasıyla 18 maça çıktı (İHA).
Pendikspor, Yunanistan’ın AEK ekibinden tecrübeli stoper Georgios Tzavellas’ı transfer etti.
Pendikspor, savunma hattını güçlendirmeye devam ediyor.
İstanbul ekibi, Yunan ekibi AEK’nin 35 yaşındaki oyuncusu Georgios Tzavellas transfer etti.
Tzavellas, geçtiğimiz sezon AEK formasıyla 18 maça çıktı (İHA).