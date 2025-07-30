TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan: Üretici bu oyuna gelmeyecek!

ORDU / ALİ YAZAN

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Ordu'nun Perşembe İlçesi Ziraat Odası Başkanı Arslan Soydan, 2025 yılına ilişkin fındık rekolte tahminleriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın koordinasyonunda, 11 resmi kurumun yer aldığı komisyon tarafından açıklanan 449 bin tonluk rekolte tahmini dışında hiçbir tahmini kabul etmediklerini belirten Soydan, “Bu bilimsel çalışmayı kimse yok sayamaz” dedi.

"ZİRAİ DON, KURAKLIK, ZARARLILAR REKOLTEYİ VURDU"

Soydan, rekolte üzerinde ciddi etkiler yaratan zirai don, sıcak hava, kuraklık, kokarca, külleme ve fındık kurdu zararı gibi faktörlerin göz ardı edildiğini belirtti. Bu koşullarda 601 bin ton gibi gerçek dışı bir rekolte açıklamasını manipülasyon olarak değerlendirdi.

"600 BİN TONLUK REKOLTE NEREDEN ÇIKTI?"

“Komisyonda yer alıp sonra ayrı bir tahmin açıklayanlara sormazlar mı; bu rakamı nereden buldunuz?” diyen Soydan, 601 bin tonluk rekolte açıklamalarının tek amacının fındık fiyatlarını düşürmek ve üreticiyi baskılamak olduğunu savundu. Bu tür açıklamaların algı operasyonu olduğunu vurguladı.

"FINDIĞIN FİYATINI BU YIL ÜRETİCİ BELİRLEYECEK!"

Soydan, üreticilere de çağrıda bulundu:

“Bu yıl fındığın fiyatını üreticimiz belirleyecek. Ürününü ihtiyacı kadar pazara indirecek, emanete bırakmayacak ve panik yapmayacaktır.”

FINDIKTA GERÇEK REKOLTE 449 BİN TON

Fındık üreticisinin alın teriyle oynanmasına asla müsaade etmeyeceklerini belirten Soydan, üreticiye şu mesajı verdi: “Fındığın kıymetini sen belirle, emeğini ucuza kaptırma!”

"TEK GERÇEK REKOLTE: TARIM BAKANLIĞI’NIN 449 BİN TONLUK AÇIKLAMASIDIR"

Soydan, 11 kurumun ortak çalışması sonucu belirlenen 449 bin tonluk tahmini rekolte dışında hiçbir rekolteyi tanımadıklarını belirtti. “Kim ya da hangi kurum farklı açıklama yaparsa yapsın, biz üreticimizin hakkını, emeğini korumaya devam edeceğiz” dedi.