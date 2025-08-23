U12 futbol turnuvası başladı!

Konya / Ziya Temizkul



Turnuva, 24 Ağustos Akşehir Onur Günü etkinlikleri kapsamında, Milli Mücadele döneminin tarihi mirasına sahip çıkılarak düzenleniyor.



AKŞEHİR: ZAFERİN KALBİNİN ATTIĞI ŞEHİR



Akşehir, Kurtuluş Savaşı yıllarında Batı Cephesi Karargâhı’na ev sahipliği yaparak büyük bir stratejik rol üstlendi. 28 Temmuz 1922’de, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün karargâhında tarihi bir futbol maçı oynandı. Bu karşılaşma, Büyük Taarruz öncesinde askerlerin moralini yükselten ve aynı zamanda “zaferin gölgesinde oynanan maç” olarak hafızalara kazındı.



Bugün düzenlenen turnuva, bu tarihi hatıraya sahip çıkarken, aynı zamanda genç sporculara da mücadele ruhunu aşılamayı amaçlıyor.



GENÇ YETENEKLER SAHADA!



Akşehir Nasreddin Hoca Stadyumu’nda gerçekleşen turnuvaya; Akşehir Spor, Martıspor, Konyaspor, Bethesna Adıyaman Spor, Atakum Belediye Spor, Gençlerbirliği, Aksaray Osmanlı Spor, Kırıkkale Spor BSFO, Sivas Altınay Spor, Isparta Zirve Spor U12 takımları katıldı. Sporcular sahada tüm güçleriyle mücadele ederken, aileler ve sporseverler tribünlerde büyük bir heyecan yaşadı.



Turnuva öncesinde genç futbolcularla bir araya gelen Akşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Mustafa Kanat, sporculara başarılar diledi ve Akşehir Belediye Başkanı Dr. A. Nuri Köksal’ın selamlarını iletti. Ayrıca katılan kulüplere Akşehir Spor formaları armağan edildi.