U17 Avrupa Şampiyonası’nda finalistler bugün belli oluyor

UEFA U17 Avrupa Futbol Şampiyonası yarı finalleri 29 Mayıs Perşembe günü Arnavutluk’ta oynanacak. Elbasan’da Fransa ile Belçika karşılaşırken, İtalya ile Portekiz Tirana’da kozlarını paylaşacak. Final ise 1 Haziran Pazar akşamı Arena Kombëtare’de düzenlenecek.

Yarı final programı şöyle:

Fransa – Belçika (Elbasan Stadyumu, 19.00)

İtalya – Portekiz (Tirana Stadyumu, 21.30)

FRANSA’NIN DÖRDÜNCÜ ŞAMPİYONLUK PEŞİNDE

Fransa, turnuvada gösterdiği güçlü performansla dikkat çekiyor. Grup aşamasında Almanya’yı 3-0 yenen Fransızlar, Portekiz’le golsüz berabere kalıp Arnavutluk’u 4-0’la geçerek A Grubu lideri oldu. Takımın yıldızı Djylian Nguessan, grup aşamasında üç gol attı ve toplamda sekiz golle turnuvanın en skorer ismi konumunda.

Fransa teknik direktörü Lionel Rouxel, “Bu çocuklar yıl boyunca istikrarlı bir şekilde hazırlandı. Bu başarı, disiplinli çalışmalarının sonucu” dedi.

BELÇİKA’NIN ŞAŞIRTAN YÜKSELİŞİ

Belçika, B Grubu’nu ikinci sırada tamamlayarak yarı finale adını yazdırdı. İngiltere ile berabere kalan Belçikalılar, Çekya’yı 3-1 yendi ancak son maçta İtalya’ya 2-1 mağlup oldu. Ön elemelerde Kazakistan, Kosova ve Ukrayna’yı geçerek grubunu lider tamamlayan ekip, Elit Tur’da da İrlanda ve İzlanda’yı mağlup etti.

Takımın turnuvada en çok gol atan ismi Ali Camara olurken, René Mitongo Muteba tüm elemeler dahil dört gole ulaştı. Belçika, tarihinde dördüncü kez yarı finalde yer alıyor ancak henüz final göremedi.

SON ŞAMPİYON İTALYA’DAN GÜÇ GÖSTERİSİ

Geçen yıl Portekiz’i 3-0 yenerek şampiyonluğa ulaşan İtalya, bu yıl da aynı rakibine karşı yarı finalde sahaya çıkacak. Samuele Inacio’nun dört golle öne çıktığı İtalya, grupta Çekya, İngiltere ve Belçika’yı yenerek lider oldu. İtalyan ekibinin yıldızı Thomas Campaniello, yedi golle elemelerin en skorer ismi oldu.

İtalya’nın teknik direktörü Massimiliano Favo, “Takımımız yine çok kararlı. Bu seviyede arka arkaya yarı final oynamak kolay değil” diye konuştu. Favo, Carmine Nunziata’nın 2018-2019’da başardığı arka arkaya yarı finaller serisini tekrarladı.

PORTEKİZ’DEN BÜYÜK DÖNÜŞ

Portekiz, grup aşamasında Fransa ile berabere kalıp Almanya’yı son dakikalarda 2-1 yenerek yarı final biletini aldı. Turnuvada şu ana dek en fazla parlayan isimlerden biri Tomás Soares oldu. Almanya karşısında yedekten gelip gol atan ve asist yapan Soares, “Her an şans bulabileceğimizi biliyordum. Bu anı hayatım boyunca unutmayacağım” dedi.

Portekiz, geçtiğimiz yıl İtalya’ya finalde kaybetmişti. Bu yıl hedefleri, 2003 ve 2016’daki gibi kupaya uzanmak.

FİNAL İÇİN NEFESLER TUTULDU

Bu dört güçlü takım, 1 Haziran’da Tirana’daki Arena Kombëtare’de oynanacak final için sahaya çıkacak. Şampiyon, Avrupa futbolunun geleceğine damga vuracak yeni bir jenerasyonun habercisi olacak. Maçlar UEFA'nın resmî sitesi üzerinden canlı yayınlanacak.