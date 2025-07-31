U17 Türkiye Şampiyonu Yunusemre Belediyespor

Kaynak: İHA
U17 Türkiye Şampiyonu Yunusemre Belediyespor

Yunusemre Belediyespor, U17 Türkiye Futbol Şampiyonası finalinde Polatlı Gençlergücü’nü penaltı atışlarında 5-3 mağlup ederek Türkiye şampiyonu oldu.

Yalova Atatürk Stadyumu'nda gerçekleşen final mücadelesinin normal süresi 1-1 berabere tamamlanırken, penaltı vuruşlarında rakibini 4-2 mağlup eden Yunusemre Belediyespor, genel skorda 5-3'lük başarıyla Türkiye şampiyonluğunu kazandı.

Müsabaka sonunda büyük coşku yaşayan Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, oyun alanına gelerek yönetim kurulu, teknik ekip ve oyuncularla beraber şampiyonluğun sevincini paylaştı.

Başkan Balaban, şampiyonluk ödülünü ve derece madalyalarını Türkiye Futbol Federasyonu Amatör İşler Kurulu Başkanı Selçuk Azeri ile birlikte takım üyelerine sundu.

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Kutlamaların ardından konuşan Başkan Balaban, "Gençlerimiz azimle, inançla ve takım ruhuyla büyük bir başarıya imza attı. Yunusemre Belediyesporumuz U17 Türkiye şampiyonu oldu. Bu tarihi başarı, 220 takım arasında zirveye çıkmanın gururudur. Sporcularımızı, teknik heyetimizi, kulüp başkanımızı, yönetimimizi ve emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum. Daha sportif bir Yunusemre hedefiyle amatör spora olan desteğimizi sürdüreceğiz." dedi.

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