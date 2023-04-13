U19 Bölgesel Gelişim Ligi'nde final programı belli oldu

Editör: Ufufk Cingöz

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'ndeki ilk mücadelede Yomraspor, Bayrampaşa A.Ş.'yi normal süresi 1-1 biten müsabakada seri penaltı atışları sonucunda 6-5 yenerek finale yükseldi.

Diğer yarı finalde ise normal süresi 2-2 biten müsabakada seri penaltı atışları sonucunda Turgutluspor'a 5-4 üstünlük sağlayan Düzce Cam Düzcespor finalde Yomraspor'un rakibi oldu.

Final müsabakası 15 Nisan'da saat 16.00'da Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanacak ve TFF'nin resmi YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Yarı finalde kaybeden Bayrampaşa A.Ş. ile Turgutluspor arasındaki üçüncülük maçı da 15 Nisan'da saat 13.00'te TFF resmi YouTube kanalından canlı olarak izlenebilecek.

Bu arada 13 Nisan'da U19 Elit B Ligi yarı final karşılaşmaları yapılacak. Saat 13.00'te başlayacak Eyüpspor - Altaş Denizlispor ve 16.00'da oynanacak Beyçimento Bandırmaspor - Yılport Samsunspor müsabakaları da TFF'nin resmi YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.