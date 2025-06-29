UAZ'dan 200 milyon dolarlık atılım

Rusya'nın köklü otomotiv üreticilerinden UAZ, Sollers Grubu çatısı altında 2027’ye kadar sürecek dev bir modernizasyon programına başladı. Yatırım tutarı 200 milyon doları geçerken, yeni üretim hatları, bileşen fabrikaları ve otomasyon sistemleriyle donatılacak tesis, yüksek kaliteli yerli üretim hedefliyor.

Fabrika Genel Müdürü Aleksey Spirin, 2022 baharına kadar motor kontrol ünitelerinin Almanya’dan, fren destek sistemlerinin ise Çekya’dan ithal edildiğini, ancak artık bu parçaların neredeyse tamamının yerli ya da dost ülkelerden temin edildiğini vurguladı.

2025’in üçüncü çeyreğinde üretilecek Sollers ST9 pikap ile 2026’da banttan inecek yedi koltuklu Sollers SJ9, Toyota Hilux benzeri şasi mimarisiyle dikkat çekecek. Her iki modelde de çift salıncaklı bağımsız ön süspansiyon ve yaprak yaylı arka aks bulunacak.

Robot teknolojileriyle desteklenen yeni boya hattı sayesinde hem kalite artırılacak hem de ihracat potansiyeli güçlenecek. UAZ, Rusya iç pazarında %40’a varan satış kaybını bu hamleyle telafi etmeyi planlıyor.