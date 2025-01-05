Uber'de beklenmedik istifa

Uber CEO'su Dara Khosrowshahi, sürücüsüz araç teknolojisi şirketi Aurora Innovation'ın yönetim kurulundan istifa ettiğini açıkladı. İstifanın sebebi, Khosrowshahi’nin Uber’deki görevlerine odaklanma isteği ve dış yönetim kurulu sorumluluklarını azaltma amacı olarak gösterildi. Aurora tarafından yapılan açıklamada, kararın şirketle herhangi bir anlaşmazlık nedeniyle alınmadığı vurgulandı.

Khosrowshahi, 2020 yılında Uber’in kendi sürücüsüz araç birimi Uber ATG’yi Aurora’ya devretmesinin ardından Aurora’nın yönetim kuruluna katılmıştı. Bu anlaşma çerçevesinde Uber, Aurora’ya 400 milyon dolarlık yatırım yapmış ve şirketin %26’lık bir hissesini almıştı.

AURORA İLE İŞ BİRLİĞİ DEVAM EDİYOR

Aurora ve Uber arasındaki iş birliği güçlü bağlarla devam ediyor. Uber Freight platformu aracılığıyla Aurora’nın teknolojisini kullanan kamyonlar, lojistik ağının bir parçası olmaya devam edecek. Bununla birlikte, Uber’in sürücüsüz kamyon teknolojisi alanındaki tek iş birliği Aurora ile sınırlı değil. Şirket, eski Uber ATG bilim lideri Raquel Urtasun’un kurduğu Waabi ile de bir anlaşmaya sahip.

Aurora’nın yönetim kurulundaki boşluğu, Federal Karayolu İdaresi’nde görev yapmış olan Shailen Bhatt dolduracak. Bhatt, Aurora’ya tecrübesiyle katkı sağlayacak.

YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Khosrowshahi’nin istifası, Aurora için yeni bir dönemin habercisi. İstifa haberi, şirketin baş hukuk müşaviri Nolan Shenai’nin de 6 Ocak 2025 itibarıyla görevinden ayrılacağını duyurmasından kısa bir süre sonra geldi. Shenai’nin görevini, Aurora’nın mevcut başkanı Ossa Fisher üstlenecek.

Uber ve Aurora arasındaki ortaklık, sektörde sürücüsüz araç teknolojilerinin daha geniş bir alanda benimsenmesini sağlama açısından kritik önem taşıyor. Bu ayrılık, şirketler arası ilişkilerde bir değişim anlamına gelmese de, Khosrowshahi'nin Uber’e daha fazla odaklanmak istemesi, gelecekteki stratejik hamleler açısından dikkatle takip ediliyor.