Ubisoft, oyun sevenleri yıktı

Ubisoft, 2025 yılına ait mali raporunu açıklarken bazı büyük oyun projelerini ertelediğini duyurdu. Hangi oyunların ertelendiği açıklanmasa da şirket, bunların “en büyük yapımlardan bazıları” olduğunu belirtti. Bu kararın, oyunların başarı şansını artırmak amacıyla ve mevcut geliştirme sürecinin gözden geçirilmesinin ardından alındığı vurgulandı.

Bu erteleme nedeniyle Ubisoft, 2026-2027 ve 2027-2028 mali yıllarında büyük markalarına ait yoğun içerik sunmayı planlıyor. Şirketin geliştirme sürecinde olan yapımları arasında birkaç yeni Assassin's Creed oyunu ile Far Cry 7 bulunuyor.

KRİZLER VE YENİDEN YAPILANMA SÜRECİ

Ubisoft’un bu kararı, 2025 mali yılında gelir ve kâr kalemlerinde yaşanan düşüşlerin gölgesinde alındı. Tencent destekli büyük bir yeniden yapılanma başlatan şirket, odak noktasını Assassin's Creed, Far Cry ve Rainbow Six markalarına çevirdi. Bu kapsamda bazı stüdyolar kapatılırken, XDefiant oyunu da tamamen iptal edildi.

Şirket, Eylül 2022'den bu yana yaklaşık 3.000 çalışanıyla yollarını ayırdı. Önümüzdeki iki yılda, maliyetleri 100 milyon euro daha azaltmayı planlıyor.

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OYUNCU İLGİSİ SÜRSE DE ZOR DÖNEM

Assassin's Creed Shadows için satış rakamı açıklamayan Ubisoft, genel olarak konsol ve PC platformlarında oyuncu katılımının istikrarlı olduğunu bildirdi. Assassin's Creed ve Rainbow Six serileri dört yıldır 30 milyon aktif oyuncuya ulaşırken, Far Cry yaklaşık 20 milyon oyuncuyla öne çıktı.