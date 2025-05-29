Ubisoft resmen açıkladı: Assassin’s Creed Shadows, Dead by Daylight evreniyle buluştu

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Ubisoft resmen açıkladı: Assassin’s Creed Shadows, Dead by Daylight evreniyle buluştu

Ubisoft’un yeni işbirliğiyle Assassin’s Creed Shadows oyuncularını korku dolu bir görev bekliyor. Ücretsiz görevde hayatta kalmak için doğaüstü güçlere karşı mücadele ediliyor.

Ubisoft, korku türünün sevilen oyunu Dead by Daylight’ı Assassin’s Creed Shadows ile bir araya getirdi. Behaviour Interactive ile yapılan bu işbirliğiyle Harima bölgesinde geçen karanlık bir yan görev oyunculara sunuldu. Görev, köy sakinlerinin gizemli şekilde ortadan kaybolmasıyla başlıyor. Oyuncular, ana karakterlerden Naoe'nin sezgileriyle doğaüstü bir tehdidin izini sürüyor.

Yasuke karakterine ulaşıldığında görev erişime açılıyor ve oyuncular, hayatta kalmak için yeni oyun mekaniğini öğrenmek zorunda kalıyor. Görev boyunca korku öğeleri ve gerilim dozu yüksek anlarla karşılaşan oyuncular, görevi tamamladıklarında özel ödüllerin sahibi oluyor.

Dead by Daylight’tan esinlenen içeriklerle karakter kişiselleştirmesi de mümkün hale geliyor. Oyuncular, yeni kıyafetler, silahlar, takılar ve Maurice adlı özel binek ile karanlıkta ilerleme şansına kavuşuyor.

Ubisoft, ayrıca 1.0.5 sürüm kodlu güncellemeyle birlikte oyunda performans iyileştirmeleri ve çeşitli değişiklikler yaptığını duyurdu. Güncellemenin tüm detayları Ubisoft’un resmi sayfasında yer alıyor.

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