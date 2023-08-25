Üç büyükler Avrupa'da galip geldi. Ülke puanı uçuşa geçti

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray ve Konferans Ligi play-off turu ilk maçlarında ise Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın galibiyetleri sonrası ilke puanları yükselişe geçti.
30.850 puana ulaşarak bir yandan 10. Sıradaki yerini sağlamlaştıran Türkiye diğer yandan da 9. sırada yer alan 31.650 puanlı İskoçya'nın ensesine yapıştı.
Ülkemizin sezon sonunda UEFA sıralamasında ilk 10’da bulunması durumunda 2024-2025 sezonunun Süper Lig şampiyonu, 2025-2026 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde direkt gruplara kalacak.
İşte ülke puanında son durum
İngiltere: 89.053
İspanya: 75.927
İtalya: 71.569
Almanya: 69.624
Hollanda: 54.000
Fransa: 52.247
Portekiz: 47.482
Belçika: 36.900
İskoçya: 31.650
Türkiye: 30.850
Avusturya: 29.900
İsviçre: 28.775
Sırbistan: 27.375