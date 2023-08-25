Üç büyükler Avrupa'da galip geldi. Ülke puanı uçuşa geçti

Temsilcilerimiz Galatasaray Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Avrupa maçlarını kazanması sonrası Türkiye 30.850 puana ulaşarak ülkeler sıralamasında yerini sağlamlaştırdı.

Üç büyükler Avrupa'da galip geldi. Ülke puanı uçuşa geçti

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray ve Konferans Ligi play-off turu ilk maçlarında ise Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın galibiyetleri sonrası ilke puanları yükselişe geçti.

30.850 puana ulaşarak bir yandan 10. Sıradaki yerini sağlamlaştıran Türkiye diğer yandan da 9. sırada yer alan 31.650 puanlı İskoçya'nın ensesine yapıştı.

Ülkemizin sezon sonunda UEFA sıralamasında ilk 10’da bulunması durumunda 2024-2025 sezonunun Süper Lig şampiyonu, 2025-2026 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde direkt gruplara kalacak.

İşte ülke puanında son durum

İngiltere: 89.053

İspanya: 75.927

İtalya: 71.569

Almanya: 69.624

Hollanda: 54.000

Fransa: 52.247

Portekiz: 47.482

Belçika: 36.900

İskoçya: 31.650

Türkiye: 30.850

Avusturya: 29.900

İsviçre: 28.775

Sırbistan: 27.375

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