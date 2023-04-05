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Yapay zekaya göre üç büyüklerin en iyi 11'i

ChatGPT yapay zeka robotu, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın en iyi 11'ini oluşturdu.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 15:13
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Üç büyüklerin en iyi 11'i oluşturuldu

Yapay zekaya göre üç büyüklerin en iyi 11'i
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NTVSpor'un haberine göre; ChatGPT yapay zeka robotuna sorulan üç büyüklerin en iyi 11'i;

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Diego Lugano, Edu Dracena, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Mehmet Aurelio, Selçuk Şahin, Alex de Souza, Nicolas Anelka, Pierre Van Hooijdonk, Roberto Carlos

Beşiktaş: Rüştü Reçber, Zago, İbrahim Toraman, Ertuğrul Sağlam, Metin Tekin, Ali Gültiken, Feyyaz Uçar, Ricardo Quaresma, Sergen Yalçın, Pascal Nouma, İlhan Mansız

Galatasaray: Claudio Taffarel, Gheorghe Popescu, Bülent Korkmaz, Gökhan Zan, Ergün Penbe, Suat Kaya, Tugay Kerimoğlu, Gheorghe Hagi, Metin Oktay, Arda Turan, Tanju Çolak

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