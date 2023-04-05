Yapay zekaya göre üç büyüklerin en iyi 11'i

NTVSpor'un haberine göre; ChatGPT yapay zeka robotuna sorulan üç büyüklerin en iyi 11'i;
Fenerbahçe: Volkan Demirel, Diego Lugano, Edu Dracena, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Mehmet Aurelio, Selçuk Şahin, Alex de Souza, Nicolas Anelka, Pierre Van Hooijdonk, Roberto Carlos
Beşiktaş: Rüştü Reçber, Zago, İbrahim Toraman, Ertuğrul Sağlam, Metin Tekin, Ali Gültiken, Feyyaz Uçar, Ricardo Quaresma, Sergen Yalçın, Pascal Nouma, İlhan Mansız
Galatasaray: Claudio Taffarel, Gheorghe Popescu, Bülent Korkmaz, Gökhan Zan, Ergün Penbe, Suat Kaya, Tugay Kerimoğlu, Gheorghe Hagi, Metin Oktay, Arda Turan, Tanju Çolak