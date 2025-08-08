Üç büyüklerin listesindeydi! Flaş gelişme

Bayern Münih'in Fransız yıldızı Kingsley Coman ile ilgili flaş bir gelişme transfer gündeminde yankı buldu.

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın da ilgilendiği 29 yaşındaki kanat oyuncusunun Suudi Arabista ekibi Al Nassr ile görüştüğü ortaya çıktı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Al Nassr Bayern Münih'ten Coman'ı transfer etmek için görüşmelere başladı. Coman'ın Suudi ekibinin kanat pozisyonu için bir numaralı transferi hedefi olduğu belirtildi.

Piyasa değeri 30 milyon Euro olarak gösterilen Kingsley Coman'ın Bundesliga devi Bayern Münih ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.