Üç çocuğu yaralayan muhtar hakkında karar

Burdur'un Çavdır ilçesine bağlı Kızıllar köyünde 30 Haziran'da gerçekleşen bir düğün sırasında F.T., köy muhtarı olan kardeşi Musa Tuğrul'un adına kayıtlı tabancayla havaya ateş açtı. Bir süre sonra tutukluk yapan silahı eline alan muhtar Musa Tuğrul, silahın ateş alması sonucu A.S.S. (14), E.B.A. (11) ve B.S. (7) isimli üç çocuğun yaralanmasına neden oldu.

Olay sonrası jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Musa Tuğrul ve kardeşi F.T., ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Yaralı çocuklar tedavi altına alındı ve sağlık durumlarının iyi olması üzerine taburcu edildiler.

MUHTAR GÖREVDEN ALINDI

Olayla ilgili olarak başlatılan idari soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı, Kızıllar köyü muhtarı Musa Tuğrul'u görevden aldı.