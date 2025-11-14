Savunmasını yapan sanık Kılıç, eşiyle boşanma sürecine girdiklerini ve eşinin çocukları alarak ailesinin yanına döndüğünü söyledi.

Bir süre sonra gidip çocukları aldığını ve Bursa'ya getirdiğini belirten sanık Kılıç, e-Devlet'ten kontrol ettiğinde eşinin kendisine 5 ayrı dava açtığını gördüğünü ifade etti.

Davaları görünce cinnet getirdiğini, çocuklarını nasıl öldürdüğünü hatırlamadığını iddia eden Kılıç, şunları kaydetti:

"Ben ne ifade verdiğimi bile bilmiyorum çünkü bir baba 3 tane çocuğunu öldürmüş. Benim öldürdüğümden haberim yok. Yengem beni aradı, 'Çocukların ne yapıyor?' dedi. Ben de yengeme, 'Yenge valla benim çocuklarım nerede? Evde herhalde, benim çocuklara bir şey yaptım' dedim."

Murat Kılıç, olaydan önce bir kişi tarafından telefonuna Hz. İbrahim'in oğlunu kurban etmesiyle ilgili ayetlerin gönderildiğinin sorulması üzerine, "Benimki kendinden geçmeyle ilgili, cinnetle ilgili bir şey. Ben bu tarz olaylara inanmam. Dinime çok bağlıyım ama bu tarz olaylara hayatta inanmam. Zaten bana haksızlık yapıldığı için cinnet getirmişim." dedi.

Sanığın tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- Olay

Bursa'da geçen yıl mayıs ayında, Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'ndeki Bursa Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binası'na giderek teslim olan Murat Kılıç, çocuklarını evinde öldürdüğünü söylemiş, Çamlıca Mahallesi Bağlar Caddesi'ndeki adrese giden polis, Muhammet Ali (3), Aslı (6) ve Zeynep Kılıç'ın (11) cansız bedeniyle karşılaşmıştı. Üç kardeşin cenazesi, Erzurum'un Karayazı ilçesinde toprağa verilmişti. Zanlı, olayın ardından tutuklanmıştı.