Üç dakikada 323 gram acı biberi yiyerek para ödülünü kaptı

3 dakikalık sürenin sonunda 323 gram acı biber yiyen Ahmet Gürhan birinci olurken, 7 bin 500 TL ödülün de sahibi oldu.

Aynı sürede 310 gram acı biber yiyen Celal Demir ikincilik ödülü olan 5 bin TL, 306 gram acı biber yiyen Yetkin Tuncer ise üçüncülük ödülü olarak 3 bin TL kazandı.