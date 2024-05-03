Üç dakikada 323 gram acı biberi yiyerek para ödülünü kaptı

Üç dakikada 323 gram acı biberi yiyerek para ödülünü kaptı
Kaynak: İHA
Antalya'nın Kumluca ilçesinde yapılan Acı Biber Yeme Yarışması’nda 3 dakikada 323 gram biber yiyen şahıs yarışmayı kazanırken, 7.500 TL'lik para ödülünün sahibi oldu.
1/8
Üç dakikada 323 gram acı biberi yiyerek para ödülünü kaptı 1

Antalya'nın Kumluca ilçesinde yapılan Acı Biber Yeme Yarışması düzenlendi.

2/8
Üç dakikada 323 gram acı biberi yiyerek para ödülünü kaptı 2

Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında yapılan Acı Biber Yeme Yarışması'na 20 kişi katıldı.

3/8
Üç dakikada 323 gram acı biberi yiyerek para ödülünü kaptı 3

Cumhuriyet Meydanı'ndaki yarışmayı Kaymakam Tekin Erdemir, Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, daire amirleri, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar izledi.

4/8
Üç dakikada 323 gram acı biberi yiyerek para ödülünü kaptı 4

Tartılan biber kolilerini alan yarışmacılar, yarışma standına geçti. Başlangıcın verilmesi sonrası yarışmacılar acı biberleri yemeye başladı.

5/8
Üç dakikada 323 gram acı biberi yiyerek para ödülünü kaptı 5

Yarışmacılar ağızlarındaki acıyı ise ayran ve domatesle dindirmeye çalışırken, acı biberleri peş peşe yiyen yarışmacıların gözlerinden yaşlar geldiği görüldü.

6/8
Üç dakikada 323 gram acı biberi yiyerek para ödülünü kaptı 6

3 dakikalık sürenin sonunda 323 gram acı biber yiyen Ahmet Gürhan birinci olurken, 7 bin 500 TL ödülün de sahibi oldu.

Aynı sürede 310 gram acı biber yiyen Celal Demir ikincilik ödülü olan 5 bin TL, 306 gram acı biber yiyen Yetkin Tuncer ise üçüncülük ödülü olarak 3 bin TL kazandı.

7/8
Üç dakikada 323 gram acı biberi yiyerek para ödülünü kaptı 7

Dereceye giren yarışmacılara madalya ve para ödülleri takdim edildi.

8/8
Üç dakikada 323 gram acı biberi yiyerek para ödülünü kaptı 8

Öte yandan, izleyenleri eğlendirmek amacıyla yarışmaya katılan Mehmet Karakaya ise yaptığı hareketlerle güldürdü. Yediği biberle ağzı yanan Karakaya, başından aşağı ayran dökerek kendini serinletmeye çalıştı.

Bunlar da İlginizi Çekebilir
Gençler ve Vali orman yangınının engellenmesi için etkinlik azaldı
Gençler ve Vali orman yangınının engellenmesi için etkinlik azaldı
Omanlık alanda temizlik yapıldı
Omanlık alanda temizlik yapıldı
Kilosu 100 TL'ye kadar gidiyor. Hasadı bu sene erkenden başladı
Kilosu 100 TL'ye kadar gidiyor. Hasadı bu sene erkenden başladı
İşçi bayramını meydanda değil, tarlada kutladılar
İşçi bayramını meydanda değil, tarlada kutladılar
Kütahya Emet’te trafik kazası
Kütahya Emet’te trafik kazası
5 bin yıllık ilaçsız tedavi şifa dağıtıyor! Hastaneye iki büklüm giren dimdik çıkıyor
5 bin yıllık ilaçsız tedavi şifa dağıtıyor! Hastaneye iki büklüm giren dimdik çıkıyor