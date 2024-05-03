Üç dakikada 323 gram acı biberi yiyerek para ödülünü kaptı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde yapılan Acı Biber Yeme Yarışması düzenlendi.
Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında yapılan Acı Biber Yeme Yarışması'na 20 kişi katıldı.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki yarışmayı Kaymakam Tekin Erdemir, Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, daire amirleri, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar izledi.
Tartılan biber kolilerini alan yarışmacılar, yarışma standına geçti. Başlangıcın verilmesi sonrası yarışmacılar acı biberleri yemeye başladı.
Yarışmacılar ağızlarındaki acıyı ise ayran ve domatesle dindirmeye çalışırken, acı biberleri peş peşe yiyen yarışmacıların gözlerinden yaşlar geldiği görüldü.
3 dakikalık sürenin sonunda 323 gram acı biber yiyen Ahmet Gürhan birinci olurken, 7 bin 500 TL ödülün de sahibi oldu.
Aynı sürede 310 gram acı biber yiyen Celal Demir ikincilik ödülü olan 5 bin TL, 306 gram acı biber yiyen Yetkin Tuncer ise üçüncülük ödülü olarak 3 bin TL kazandı.
Dereceye giren yarışmacılara madalya ve para ödülleri takdim edildi.
Öte yandan, izleyenleri eğlendirmek amacıyla yarışmaya katılan Mehmet Karakaya ise yaptığı hareketlerle güldürdü. Yediği biberle ağzı yanan Karakaya, başından aşağı ayran dökerek kendini serinletmeye çalıştı.