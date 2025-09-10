Üç dev şirket iflas etti! O iki sektörde büyük yıkım

Üç farklı şehirde faaliyet gösteren şirketler aynı dönemde iflas etti. İnşaat ve mobilya gibi sektörlerdeki iflasların artan maliyetler ve ekonomik sıkıntılar olduğu açıkça gözler önüne seriliyor.

AK SAV İNŞAAT HAFRİYAT'A İFLAS KARARI

Yaklaşık 15 senedir inşaat ve hafriyat alanında çalışmalarda bulunan Ak Sav İnşaat Hafriyat, Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin kararıyla iflas etti. Konkordato talebi reddedilen şirket için verilen kesin mühlet kaldırıldı. 2 Eylül 2025 tarihli kararla birlikte firmanın tasfiye süreci resmen başladı.

PORTEX GRUP İNŞAAT’DA İFLAS BAYRAĞINI ÇEKTİ

Ankara’nın önemli inşaat şirketleri arasında gösterilen Portex Grup İnşaat da mahkemenin aldığı kararla iflas bayrağını çekti. Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, 4 Eylül 2025’te verdiği kararla konkordato talebini reddetti ve tüm koruma tedbirlerini kaldırarak şirketin iflasına hükmetti.

KONYA'NIN ZENİO MOBİLYA FİRMASI DA BATTI

Mobilya sektöründe faaliyet yürüten Zenio Mobilya da Konya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin verdiği karar doğrultusunda konkordato talebi reddedildilerek iflas etti. Şirketin iflas işlemlerini yürütmek üzere Konya 1. İcra Müdürlüğü bünyesinde iflas masası oluşturuldu ve alacaklıların başvuruları alınmaya başlandı.