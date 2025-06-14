Üç efsane isme daha şövalyelik unvanı

İngiliz futbolunun efsane isimlerinden David Beckham, spor ve hayır alanındaki hizmetleri nedeniyle Kraliyet Nişanı aldı. Manchester United’la başladığı kariyerinde dört farklı ülkede lig şampiyonluğu yaşayan Beckham, 115 kez İngiltere formasını giydi. 2003 yılında Britanya İmparatorluk Nişanı’na layık görülen Beckham, 2005’ten bu yana UNICEF elçisi olarak görev yapıyor. Ayrıca, geçen yıldan itibaren King's Foundation’da da elçilik yürütüyor. Şövalyelik unvanıyla birlikte eşi Victoria Beckham da artık resmen “Lady Beckham” olarak anılacak.

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Oscar ödüllü aktör Gary Oldman, sanata katkıları nedeniyle bu unvana layık görüldü. 67 yaşındaki oyuncu, Darkest Hour filminde Winston Churchill’i canlandırarak 2018'de Oscar kazanmıştı. Oldman, Harry Potter serisinde Sirius Black rolüyle de tanınmıştı.

Efsanevi müzik grubu The Who’nun solisti Roger Daltrey ise hayır kurumlarına katkıları sebebiyle ödüllendirildi. 81 yaşındaki sanatçı, 2000 yılından bu yana Teenage Cancer Trust’ın koruyuculuğunu üstleniyor.

Kraliyet Onur Listesi, yılda iki kez hükümet tarafından hazırlanıyor ve Kral Charles’ın onayıyla yürürlüğe giriyor.