Üç futbolcu için pazarlık: Fenerbahçe Saint Germain!

Yeni sezonu açmak için gün sayan Fenerbahçe bir yandan eksik mevkilerini tamamlamak istiyor. Bunun için çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler gözünü Paris'e dikmiş durumda. Başkan Ali Koç ile Paris Saint Germain'den mevkidaşı Nasser Al-Khelaifi çok yakın iki dost. Sarı lacivertliler geçen yıl stoper Milan Skriniar'ı ara transfer döneminde kadrosuna katarken iki başkanın yakın ilişkisi önemli rol oynadı.

PSG'nin kadroda düşünmediği oyuncular bu ilişki nedeniyle önce Fenerbahçe'ye öneriliyor. Milan Skriniar'ı kadrosunda tutmak isteyen sarı lacivertliler eksik mevkileri için PSG'den ayrılacak diğer futbolculara da göz dikti. Geçen sezonu Juventus'ta kiralık geçiren Kolo Muani’nin durumu soruldu. Ancak futbolcu Türkiye'ye gelmeye soğuk baktı. Futbolcunun Juventus'ta devam etmesi bekleniyor.

ÜÇ PSG FUTBOLCUSU İÇİN PAZARLIK

Fenerbahçe, PSG'nin gözden çıkardığı üç futbolcu için pazarlık sürüyor. Sarı lacivertliler stoper mevkisinde Milan Skriniar'ı bonservisiyle almak istiyor. 10 numara pozisyonunda Marco Asensio için en iyi teklif Fenerbahçe'den geldi. İspanyol futbolcu, Türkiye kararını vermeden önce beş büyük ligden gelecek teklifleri görmek istiyor. Sarı lacivertlilerin son hedefiyse sağ bek Nordi Mukiele. 27 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonlu kiralık transferi için Paris Saint-Germain'le pazarlıklar sürüyor. Fransız futbolcu, sezonu kiralık olarak Bayer Leverkusen'de geçirmişti.

PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi'nin futbolcularla anlaşması durumunda transferler için Ali Koç'a kolaylık sağlayacağını söylediği belirtiliyor. Sarı lacivertlilerin bu futbolcuları transfer etmek için yoğun çaba harcıyor.