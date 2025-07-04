Üç günde yapıyor, tarihi eser sanılıyor! Satmayı asla düşünmüyor

Düzenleme: Kaynak: DHA

Ordu’da taş oymacılığı yapan Celal Kaya (56), 3-5 günde tamamladığı heykellerin bazen tarihi eser zannedildiğini söyleyerek, "Bu heykelleri evimin bahçesinde sergiliyorum ve görmek için insanlar buraya geliyor" dedi.

Perşembe ilçesi Saray Mahallesi'nde yaşayan evli ve 1 çocuk babası Celal Kaya, dedesinden ve babasından öğrendiği taş oymacılığı sanatını 20 yıldır devam ettiriyor.

Hiçbir elektronik alet kullanmadan, tamamen el işçiliği ile eski yöntemlere bağlı kalarak heykeller yaptığını vurgulayan Kaya, "Bu sanata 2005 yılında stres atmak için başladım. Yaptığım heykellerin hepsini tamamen kendi hayal gücüm ile ortaya çıkarıyorum. Bir resme veya görsele bakmadan tamamen doğaçlama yapıyorum. Şu an 30'a yakın eserim var ve bunları evimin bahçesinde sergiliyorum. Bir heykeli ortalama 3 ile 5 gün arasında yapıyorum. Heykelin boyutuna göre bu süre bazen 10-15 gün de olabiliyor. Heykel yapmak için kullandığım taşları, kendi bahçelerimden çıkarıyorum. Genellikle kireçli beyaz taş ve siyah bazalt olarak topraktan çıkarıyorum. Bu taşların üzerinde işlemler yaparak, oluşturduğum eserleri bahçedeki diğer heykellerin yanına koyuyorum. Benim bahçem bir açık hava müzesi. İnsanların gezip görebileceği, fikir alabileceği bir konumda. Bu sanatı öğrenmek isteyenlere her zaman yardımcı olmak isterim. Bu yaptığım heykelleri satmayı düşünmüyorum. Çünkü bunlar benimle birlikte bahçemde özdeşti ve hepsi bir parçam oldu. Hiçbirinden ayrı kalmak istemiyorum. Sağlığım el verdikçe heykel yapmaya hayatımın sonuna kadar devam edeceğim" diye konuştu.

Üç günde yapıyor, tarihi eser sanılıyor! Satmayı asla düşünmüyor

Üç günde yapıyor, tarihi eser sanılıyor! Satmayı asla düşünmüyor

Üç günde yapıyor, tarihi eser sanılıyor! Satmayı asla düşünmüyor

Üç günde yapıyor, tarihi eser sanılıyor! Satmayı asla düşünmüyor

Üç günde yapıyor, tarihi eser sanılıyor! Satmayı asla düşünmüyor

Üç günde yapıyor, tarihi eser sanılıyor! Satmayı asla düşünmüyor

Üç günde yapıyor, tarihi eser sanılıyor! Satmayı asla düşünmüyor

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