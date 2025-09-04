Üç günlük deniz yasağı!

Yaz sıcağı çoğu şehirde bitti. Bu şehirden biri de Tekirdağ... Valilik, Tekirdağ’ın Saray ilçesinde vatandaşların can güvenliği için bugün, cuma ve cumartesi denize girmeyi yasakladı.

"CAN VE MAL GÜVENLİĞİ İÇİN..."

Açıklamada, yasağın vatandaşların can güvenliği için alındığı vurgulandı. Yetkililer, denetimlerin jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirileceğini kaydetti.

Vatandaşların yasağa uymaları gerektiği hatırlatılırken, olumsuz hava koşullarının hafta sonu boyunca devam etmesinin bekleniyor.

Genç kızdan 1 gündür haber alınamıyor

Şiddetli deprem! AFAD merkez üssünü açıkladı