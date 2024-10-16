Üç ilde deprem paniği! Kimi üniversitede kimi çalışırken yakalandı

Malatya'nın Kale ilçesinde, saat 10.46'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.46'da, merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Deprem Tunceli, Adıyaman ve Elazığ'da da hissedildi. Vatandaşların kimi üniversitedeyken kimi evde kimi de çalışırken depreme yakalandı. Depremin 10,07 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.