Üç ilde deprem paniği! Kimi üniversitede kimi çalışırken yakalandı

Düzenleme: Kaynak: AA
Üç ilde deprem paniği! Kimi üniversitede kimi çalışırken yakalandı

Malatya'nın Kale ilçesinde, saat 10.46'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.46'da, merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Deprem Tunceli, Adıyaman ve Elazığ'da da hissedildi. Vatandaşların kimi üniversitedeyken kimi evde kimi de çalışırken depreme yakalandı. Depremin 10,07 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Malatya'nın Kale ilçesinde, saat 10.46'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.46'da, merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 10,07 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

SALONU BOŞALTTILAR

Malatya'da meydana gelen 5,9 büyüklüğünde deprem Tunceli'de de hissedildi Munzur Üniversitesi'nde konferans yapılırken depreme yakalanan vatandaşlar salonu boşalttı.

tunceli1.jpg

SOKAĞA DÖKÜLDÜLER

Deprem, Adıyaman'da da hissedildi. Adıyaman İl Özel İdaresi'nde çalışan personeller bina önüne çıktı.Çevre sakinleri de sokağa çıktı, trafikte hareketlilik oluştu.

adiyaman1.jpg

Son Haberler
Belediye başkanı depreme basın toplantısında yakalandı! O anlar kamerada!
Belediye başkanı depreme basın toplantısında yakalandı! O anlar kamerada!
Salça kutusundan uyuşturucu çay paketinden silah çıktı
Salça kutusundan uyuşturucu çay paketinden silah çıktı
Tarla sürerken traktör bir anda yanmaya başladı
Tarla sürerken traktör bir anda yanmaya başladı
Malatya'da canlı yayındaydı: Allahu Ekber... Yarrabi yardım et...
Malatya'da canlı yayındaydı: Allahu Ekber... Yarrabi yardım et...
Önce ata sonra tıra çarptı! Yanan araçtan sağ çıkamadı
Önce ata sonra tıra çarptı! Yanan araçtan sağ çıkamadı