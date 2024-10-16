Üç ilde deprem paniği! Kimi üniversitede kimi çalışırken yakalandı

Malatya'nın Kale ilçesinde, saat 10.46'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.46'da, merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 10,07 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
SALONU BOŞALTTILAR
Malatya'da meydana gelen 5,9 büyüklüğünde deprem Tunceli'de de hissedildi Munzur Üniversitesi'nde konferans yapılırken depreme yakalanan vatandaşlar salonu boşalttı.
SOKAĞA DÖKÜLDÜLER
Deprem, Adıyaman'da da hissedildi. Adıyaman İl Özel İdaresi'nde çalışan personeller bina önüne çıktı.Çevre sakinleri de sokağa çıktı, trafikte hareketlilik oluştu.