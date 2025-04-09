Üç katlı binada kombi yangını paniği

Düzenleme: Kaynak: İHA

Sakarya'da üç katlı binanın üçüncü katında yangın çıktı. Çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde 3 katlı binanın üçüncü katındaki evin balkonunda bulunan kombi alev aldı. Kısa süreli paniğe sebep olan yangın, merdiven yardımı ile balkona ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesi neticesinde daha fazla büyümeden söndürüldü.

aw428377-04.jpg

Yangın, Fatih Mahallesi 9060. Sokak üzerindeki 3 katlı binanın 3’üncü katında E.K.’ye ait bir evin balkonunda bulunan kombide çıktı.

aw428377-01.jpg

Alevlerin sardığı kombi yangını kısa süreli paniğe sebep oldu. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve doğal gaz şirketine ait ekipler sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla 3’üncü katın balkonuna ulaşarak yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

Son Haberler
Vizesiz olmasına rağmen çok sayıda yolcu uçağa alınmıyor!
Vizesiz olmasına rağmen çok sayıda yolcu uçağa alınmıyor!
Kafedeki silahlı saldırı kamerada
Kafedeki silahlı saldırı kamerada
Solan Çiçekleri Anında Canlandırıyor! Her Evde Bulunuyor Yöntemi İse Çok Basit
Solan Çiçekleri Anında Canlandırıyor! Her Evde Bulunuyor Yöntemi İse Çok Basit
Jennifer Lopez Türkiye'ye geliyor
Jennifer Lopez Türkiye'ye geliyor
İş yerini kundaklayan adam kendini yaktı
İş yerini kundaklayan adam kendini yaktı