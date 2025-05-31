Üç kere evlenen Trump’tan eşinden tokadı yiyen Macron’a evlilik tavsiyesi geldi

Fransa’nın 47 yaşındaki Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Vietnam ziyareti sırasında 72 yaşındaki eşi Brigitte Macron’dan şiddet gördüğü iddiası sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Sosyal medyada hızla yayılan bir videoda, başkent Hanoi’de uçaktan inmek üzereyken Macron’un merdivenlere yöneldiği sırada, bir elin onun yüzünü geriye doğru ittiği görüldü.

Daha sonra bu kişinin First Lady Brigitte Macron olduğu ortaya çıktı. Şaşkınlığını çabucak üzerinden atan Macron, kameralara el sallayarak olayı normalleştirmeye çalıştı.

Macron çifti arasında yaşanan bu an, “Tokat mı, yoksa şaka mı?” sorusunu gündeme getirdi. Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Brigitte’in eşinin yüzünü “şakalaşma” amacıyla ittiği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı ve First Lady arasında yaşanan bu olaya dair yorumda bulundu.

EVLİLİK TAVSİYESİ VERDİ

Beyaz Saray’da Fox News muhabiri, Trump’a, “Fransa First Lady’sinin kocası Emmanuel Macron’u tokatladığı bir video viral oldu. Ona evlilik tavsiyeniz nedir?” sorusunu yöneltti. Kelimelerini özenle seçen Trump, “İkisini de çok iyi tanıyorum. Her ikisi de gerçekten harika insanlar. Olayın neyle ilgili olduğunu bilmiyorum” yanıtını verdi.

Üç kez evlenmiş olan Trump, esprili bir şekilde, “Kapının kapalı olduğundan emin olmak gerekir” dedi.

“ŞAKALAŞIYORDUK”

Vietnam ziyaretinde yaşanan bu olaylı başlangıcın ardından konuşan Emmanuel Macron, basını dezenformasyon yaymakla suçladı. Macron, eşiyle aralarında herhangi bir sorun olmadığını vurguladı ve Brigitte ile paylaştıkları “özel bir şakanın” medyada kötü niyetle çarpıtıldığını öne sürdü.