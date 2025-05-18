Üç kişinin canını tehlikeye attı! Tehlikeli şovun bedeli ağır oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Üç kişinin canını tehlikeye attı! Tehlikeli şovun bedeli ağır oldu

Hatay’da sepetli motosikletin üzerine yatarak hem kendi hayatını hem de yanındaki iki kişinin güvenliğini tehlikeye atan sürücüye 24 bin 997 Türk Lirası para cezası kesildi.

Hassa-Kırıkhan yolunda, 31 AYD 503 plakalı motosikletin üzerine yatan 20 yaşındaki E.B. adlı sürücü, kendi canını ve sepetindeki iki arkadaşının hayatını hiçe sayarak tehlikeli bir hareket sergiledi. Motosikletin üzerine yatarak akrobatik bir gösteri yapan sürücünün bu riskli davranışı, bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüler, izleyenleri hem korkuttu hem de şaşkına çevirdi. Olayın ardından harekete geçen Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Amirliği ekipleri, motosikleti ve sürücüyü hızla tespit etti. E.B. adlı sürücüye, sürücü belgesi olmadan motorlu araç kullanmaktan, trafiği tehlikeye düşürecek veya aksatacak şekilde şerit değiştirmekten, trafik güvenliği kurallarına uymamaktan, izin alınmadan motosiklet üzerinde akrobatik hareketler yapmaktan ve kask takmamaktan dolayı toplam 24 bin 997 Türk Lirası cezai işlem uygulandı. Kesilen ceza miktarının, motosikletin ikinci el değerini aşması ise dikkat çekici bir detay olarak öne çıktı.

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