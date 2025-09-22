Üç kitapla üç ayrı dünya

Bu hafta sizlere üç ayrı kitapla üç ayrı dünyaya yolculuk yapma tavsiyesinde bulunacağım. Tanıtacağım kitapları bir çırpıda okuyacağınıza eminim. Akıcı üslup ve içerikleriyle çok fazla zamanınızı almayacaklarını sanıyorum. Üçü de birbirinden ilginç bu kitapların ilki Kaya Boztepe’nin kaleme aldığı “Sarı Paşa ve Türk Mucizesi”… Bugüne kadar Atatürk’le ilgili çok kitap yazıldı. Ticari maksatla yazılmışları bir kenara bırakırsak gerçekten pek çok araştırmacının pek çok değerli kitabı Atatürk hakkında önemli çalışmalar arasında yerini almış bulunuyor. Kaya Boztepe’nin “Sarı Paşa ve Türk Mucizesi” adlı kitabı da Atatürk konusunda ilginç bilgilerle dolu bir eser. Sadece tarih meraklılarına değil; dürüstlüğün, cesaretin, vizyonun ve vatan sevgisinin ne demek olduğunu anlamak isteyen herkese... Çünkü, bazı kitaplar tarihi anlatmaz, yaşatır. Kaya Boztepe’nin kitabı da onlardan biri... Mustafa Kemal Atatürk’ün çocukluk yıllarından cephelerdeki kahramanlıklarına, diplomasi zaferlerinden Cumhuriyet’in kuruluşuna uzanan bu kitap; sadece bir liderin değil, Türk milletinin yeniden doğuşunun öyküsünü anlatıyor. Kaya Boztepe, yıllar süren araştırmalarla harmanladığı bu eserde, çoğu zaman unutulmuş ya da gölgede kalmış detayları gün yüzüne çıkarıyor.

Atatürk’ün Harbiye’deki arkadaşlıklarından saraya damat olması istenmesine, Sofya’da Kral Ferdinand’la izlediği operaya, Çanakkale’deki kınalı kuzulara kadar pek çok sahne bir roman kurgusu gibi akıp giderken, okuyucu tarihle duygusal bir bağ kuruyor.

İkinci kitabımız Ahmed Nâci’nin, “Fehim Paşa ile Margrit ve Diğer Hassas Romanlar” adlı eser. Kitabın yazarı Ahmed Nâci hakkında edebiyat tarihleri ve edebiyat çalışmalarında herhangi bir bilgi yoktur. Çolpan Kitap’ın “Çevrim” dizisinin beşinci kitabında, kayıp bir yazar olan Ahmed Nâci’nin 111 yıl önce yayımlanmış beş “roman”ı yer alıyor. Fehim Paşa ile Margrit, Zambak ile Lâle, Çılgın İhtiyar, Tal’at ile Fitnat ve Son Yatak adlı bu metinler, aslında birer uzun öyküdür. Onların yayımlandığı dönemde “roman” diye sunulması, hem romana yüklenen işlevden hem de okurun algısını yönlendirme niyetinden kaynaklanır.

İkinci Meşrutiyet sonrasında gelişen popüler edebiyat eğiliminin dikkat çekici bu ürünleri, tam da Birinci Dünya Savaşı’nın başladığı yıl yayımlanır. Sunumlarındaki “hassas roman” sözü, iç gıcıklayıcı ve erotik içeriklerini bildirdiği kadar okuru çekme niyeti de taşır. Fehim Paşa ile Margrit ve Diğer “Hassas Romanlar”, özellikle aşk ihtiyacı ve arayışını yönlendiren etkenlerin ilişkileri nasıl belirlediğini ve bu ilişkilerin edebî metin üzerinden nasıl modellendiğini görmek bakımından, temsil değeri yüksek önemli bir toplam.

Üçüncü kitabımız ise küçük hacmine rağmen muhtevası dolayısıyla büyük bir öneme sahip bir eser olan “Üçler, Yediler, Kırklar / Gayb Aleminin Sultanları” adlı çalışma. Neden önemli, çünkü kitap, Anadolu Tasavvufu'nun en önemli aktörlerinden Ahmed Yesevi’ye ve Yesevî düşüncesine bağlı oldukları kabul edilen 21 kişi seçilerek bunlarla ilgili olarak başta Evliya Çelebi Seyahatnâmesi, menakıpnâmeler, gazavatnâmeler, destanlar ve efsanelerden elde dilen bilgiler yazar Sadullah Gülten tarafından kısmen yeniden kurgulanmış, sadeleştirilmiş, elden geldiğince de hikâyeleştirilmiş. Prof. Dr. Sadullah Gülten bu alanda yaptığı çalışmalarla yapacağı iyi çalışmaların sinyalini veren çok iyi bir yazar. Adriyatik’ten Çin Seddi’ne kadar Türk coğrafyasının neresine giderseniz gidin en ıssız yerlerde bile bir veya birkaç evliya türbesiyle muhakkak karşılaşırsınız. Eren, Alperen, Horasan Erenleri, Kolonizatör Türk Dervişleri, Vefaî, Yesevî, Kalenderî, Haydarî, Babaî, Abdalan-ı Rum ve Bektaşî gibi isimlerle anılan bu veliler, Türklerin yaşadığı coğrafyanın manevi fatihleridir. Şüphesiz ki, nerede bir evliya türbesi varsa orası Türk yurdudur.

Sadullah Gülten tarafından sade bir dille kaleme alınan kitapta, bu velilerden Arslan Baba, Ahmed Yesevî, Hacı Bektaş Veli, Abdal Musa, Kaygusuz Abdal, Geyikli Baba, Sarı Saltık, Barak Baba, Taptuk Emre, Yunus Emre, Hacım Sultan, Emirci Sultan, Güvenç Abdal, Karaca Ahmed, Seyyid Ali Sultan/Kızıldeli Sultan, Otman Baba, Akyazılı Baba, Demir Baba, Koyun Baba, Sultan Şücaeddin/Sultan Varlığı ve Gül Baba’nın hayat hikâyelerini bulacaksınız.

