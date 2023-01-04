4 Ocak 2023 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Keşfet
  • >
  • Üç Kız Kardeş 34. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?

Üç Kız Kardeş 34. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?

İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisinin dün akşam 33. Bölümü ekranlara geldi. Başrollerinde İclal Aydın, Reha Özcan, Özgü Kaya, Almila Ada ve Melisa Berberoğlu’nun olduğu Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Üç Kız Kardeş 34. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 16:25
Takip Et

Üç Kız Kardeş 34. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?

Üç Kız Kardeş 34. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
+
Aa
-

Başrollerini İclal Aydın, Reha Özcan, Özgü Kaya, Almila Ada ve Melisa Berberoğlu'nun paylaştığı Üç Kız Kardeş dizisi 10 Ocak’ta 34. Bölümüyle ekranlara gelecek. Kanal D ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölüm fragmanı araştırılıyor. Peki, Üç Kız Kardeş 34. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?

Üç Kız Kardeş dizisi Kanal D ekranlarında Salı akşamlarının en çok izlenen dizisi olmaya devam ediyor. Üç Kız Kardeş’te başrolleri İclal Aydın, Reha Özcan, Özgü Kaya, Almila Ada ve Melisa Berberoğlu’nun paylaştığı dizide yönetmen koltuğuna Eda Teksöz oturuyor.

ÜÇ KIZ KARDEŞİN KONUSU NE?

Üç Kız Kardeş, anne ve babalarıyla mutlu bir hayat sürerken Türkan'ın yaptığı evlilikle birlikte kara bulutlar ailenin üstünde gezinmeye başlayacak, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Türkan, mahsur kaldığı masalsı şatoda mutsuzluğuna kılıflar dikmeye çalışırken Dönüş'ün hayatı, geçmişten gelen büyük sırla alt üst olacak, Derya da dönüşü olmayan bir yola adım atacaktır. Sadık ve Nesrin'se kızlarını uçurumun kenarından alabilmek için bazen kendilerini, bazen de birbirlerini kaybetme noktasına geleceklerdir.

ÜÇ KIZ KARDEŞ 34. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kanal D ekranlarında Salı günü yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisinin 34. Bölüm fragmanı yayınlandı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fatih Portakal Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Gizli bilgi 6'lı masadan sızdı
1
﻿Fatih Portakal Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Gizli bilgi 6'lı masadan sızdı
﻿Fatih Portakal Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Gizli bilgi 6'lı masadan sızdı
﻿Annesine bir çocuğun nasıl olması gerektiğini anlattı. Annesinin ağzı açık kaldı
2
﻿Annesine bir çocuğun nasıl olması gerektiğini anlattı. Annesinin ağzı açık kaldı
﻿Annesine bir çocuğun nasıl olması gerektiğini anlattı. Annesinin ağzı açık kaldı
﻿EYT düzenlemesinin Meclis'e geleceği tarih belli oldu
3
﻿EYT düzenlemesinin Meclis'e geleceği tarih belli oldu
﻿EYT düzenlemesinin Meclis'e geleceği tarih belli oldu
﻿Bakan Özer'den özel okullar için ücret artışı açıklaması
4
﻿Bakan Özer'den özel okullar için ücret artışı açıklaması
﻿Bakan Özer'den özel okullar için ücret artışı açıklaması
﻿Ahmet Çakar Antalya-Fenerbahçe maçındaki karara çok kızdı: MHK defolun gidin
5
﻿Ahmet Çakar Antalya-Fenerbahçe maçındaki karara çok kızdı: MHK defolun gidin
﻿Ahmet Çakar Antalya-Fenerbahçe maçındaki karara çok kızdı: MHK defolun gidin
﻿Biraya büyük zam. 'Artık lüks oldu' notuyla duyurdu
6
﻿Biraya büyük zam. 'Artık lüks oldu' notuyla duyurdu
﻿Biraya büyük zam. 'Artık lüks oldu' notuyla duyurdu
﻿Erdoğan'dan belediyelere operasyon hazırlığı. Konuşmasında ilk sinyali verdi
7
﻿Erdoğan'dan belediyelere operasyon hazırlığı. Konuşmasında ilk sinyali verdi
﻿Erdoğan'dan belediyelere operasyon hazırlığı. Konuşmasında ilk sinyali verdi
﻿Balıkesir Kepsut SYDV 1 işçi alacak
﻿Balıkesir Kepsut SYDV 1 işçi alacak
﻿Balıkesir Kepsut SYDV 1 işçi alacak
﻿Tunceli Pülümür SYDV 1 işçi alacak
﻿Tunceli Pülümür SYDV 1 işçi alacak
﻿Tunceli Pülümür SYDV 1 işçi alacak
﻿Manisa Seltaş 1 işçi alacak
﻿Manisa Seltaş 1 işçi alacak
﻿Manisa Seltaş 1 işçi alacak
﻿Taksici suç makinesi çıktı. İki kadına dehşeti yaşatmıştı
﻿Taksici suç makinesi çıktı. İki kadına dehşeti yaşatmıştı
﻿Taksici suç makinesi çıktı. İki kadına dehşeti yaşatmıştı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.