22 Şubat 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Keşfet
  • >
  • Üç Kız Kardeş 39. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?

Üç Kız Kardeş 39. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?

İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisinin ülkemizde yaşanan depremlerin ardından yayınlanmasına ara verilmişti. Üç Kız Kardeş dizisinin 39. Bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 39. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 15:29
Takip Et

Üç Kız Kardeş 39. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?

Üç Kız Kardeş 39. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
+
Aa
-

Başrollerini İclal Aydın, Reha Özcan, Özgü Kaya, Almila Ada ve Melisa Berberoğlu'nun paylaştığı Üç Kız Kardeş dizisi 39. yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Kanal D ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölüm fragmanı araştırılıyor. Peki, Üç Kız Kardeş 39. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?

Üç Kız Kardeş dizisi Kanal D ekranlarında Salı akşamlarının en çok izlenen dizisi olmaya devam ediyor. Üç Kız Kardeş’te başrolleri İclal Aydın, Reha Özcan, Özgü Kaya, Almila Ada ve Melisa Berberoğlu’nun paylaştığı dizide yönetmen koltuğuna Eda Teksöz oturuyor.

ÜÇ KIZ KARDEŞ 39. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kanal D ekranlarında Salı günü yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisinin 39. Bölüm fragmanı yayınlandı.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Naci Görür, Celal Şengör’ün büyük bir sırrını açıkladı
1
﻿Naci Görür, Celal Şengör’ün büyük bir sırrını açıkladı
﻿Naci Görür, Celal Şengör’ün büyük bir sırrını açıkladı
﻿Reuters’tan bomba dolar analizi. Döviz kurundaki artış için gelecek yeni tedbirleri açıkladılar
2
﻿Reuters’tan bomba dolar analizi. Döviz kurundaki artış için gelecek yeni tedbirleri açıkladılar
﻿Reuters’tan bomba dolar analizi. Döviz kurundaki artış için gelecek yeni tedbirleri açıkladılar
﻿AKP’nin asrın felaketi propagandası çalıntı çıktı!
3
﻿AKP’nin asrın felaketi propagandası çalıntı çıktı!
﻿AKP’nin asrın felaketi propagandası çalıntı çıktı!
﻿Trafik sigortası şartları iptal edildi. İşte bundan sonra olacaklar
4
﻿Trafik sigortası şartları iptal edildi. İşte bundan sonra olacaklar
﻿Trafik sigortası şartları iptal edildi. İşte bundan sonra olacaklar
﻿Beylikdüzü'nde kafe çıkışı silahlı saldırı kamerada
5
﻿Beylikdüzü'nde kafe çıkışı silahlı saldırı kamerada
﻿Beylikdüzü'nde kafe çıkışı silahlı saldırı kamerada
﻿Çadırı, konteyneri olmayan Kızılay'dan uygulanmayan projeye maaş
6
﻿Çadırı, konteyneri olmayan Kızılay'dan uygulanmayan projeye maaş
﻿Çadırı, konteyneri olmayan Kızılay'dan uygulanmayan projeye maaş
﻿Kandilli Rasathanesi Müdürü beklenen İstanbul depremi için tarih verdi: Olasılığı yüzde 64...
7
﻿Kandilli Rasathanesi Müdürü beklenen İstanbul depremi için tarih verdi: Olasılığı yüzde 64...
﻿Kandilli Rasathanesi Müdürü beklenen İstanbul depremi için tarih verdi: Olasılığı yüzde 64...
﻿Kırgızistan Cumhurbaşkan, deprem bölgesinde çalışan ülkesinin arama kurtarma ekibine teşekkür etti
﻿Kırgızistan Cumhurbaşkan, deprem bölgesinde çalışan ülkesinin arama kurtarma ekibine teşekkür etti
﻿Kırgızistan Cumhurbaşkan, deprem bölgesinde çalışan ülkesinin arama kurtarma ekibine teşekkür etti
﻿Prof. Dr. Pampal'dan korkutan açıklama: Kırılmalar devam edecek
﻿Prof. Dr. Pampal'dan korkutan açıklama: Kırılmalar devam edecek
﻿Prof. Dr. Pampal'dan korkutan açıklama: Kırılmalar devam edecek
﻿Kocaeli'de döküm atölyesinde kaza. 4 işçi yaralandı
﻿Kocaeli'de döküm atölyesinde kaza. 4 işçi yaralandı
﻿Kocaeli'de döküm atölyesinde kaza. 4 işçi yaralandı
﻿Depremden etkilenen 3 bina daha boşaltıldı
﻿Depremden etkilenen 3 bina daha boşaltıldı
﻿Depremden etkilenen 3 bina daha boşaltıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.