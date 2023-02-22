Başrollerini İclal Aydın, Reha Özcan, Özgü Kaya, Almila Ada ve Melisa Berberoğlu'nun paylaştığı Üç Kız Kardeş dizisi 39. yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Kanal D ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölüm fragmanı araştırılıyor. Peki, Üç Kız Kardeş 39. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?

Üç Kız Kardeş dizisi Kanal D ekranlarında Salı akşamlarının en çok izlenen dizisi olmaya devam ediyor. Üç Kız Kardeş’te başrolleri İclal Aydın, Reha Özcan, Özgü Kaya, Almila Ada ve Melisa Berberoğlu’nun paylaştığı dizide yönetmen koltuğuna Eda Teksöz oturuyor.

ÜÇ KIZ KARDEŞ 39. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kanal D ekranlarında Salı günü yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisinin 39. Bölüm fragmanı yayınlandı.