İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisinin 50. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde İclal Aydın, Reha Özcan, Özgü Kaya, Almila Ada ve Melisa Berberoğlu’nun olduğu Üç Kız Kardeş dizisinin 50. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Üç Kız Kardeş 50. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?

Üç Kız Kardeş dizisi Kanal D ekranlarında Salı akşamlarının en çok izlenen dizisi olmaya devam ediyor. Üç Kız Kardeş’te başrolleri İclal Aydın, Reha Özcan, Özgü Kaya, Almila Ada ve Melisa Berberoğlu’nun paylaştığı dizide yönetmen koltuğuna Eda Teksöz oturuyor.

ÜÇ KIZ KARDEŞ 50. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Üç Kız Kardeş dizisi 50. bölümüyle 16 Mayıs Salı akşamı Kanal D ekranlarında yayınlanacak.