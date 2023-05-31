İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisinin 52. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde İclal Aydın, Reha Özcan, Özgü Kaya, Almila Ada ve Melisa Berberoğlu’nun olduğu Üç Kız Kardeş dizisinin 52. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Üç Kız Kardeş 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?

Üç Kız Kardeş dizisi Kanal D ekranlarında Salı akşamlarının en çok izlenen dizisi olmaya devam ediyor. Üç Kız Kardeş’te başrolleri İclal Aydın, Reha Özcan, Özgü Kaya, Almila Ada ve Melisa Berberoğlu’nun paylaştığı dizide yönetmen koltuğuna Eda Teksöz oturuyor.

ÜÇ KIZ KARDEŞ 52. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Üç Kız Kardeş dizisi 52. bölümüyle 6 Haziran Salı akşamı Kanal D ekranlarında yayınlanacak.