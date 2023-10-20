Üç Kız Kardeş 59. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?

Başrollerini İclal Aydın, Reha Özcan, Özgü Kaya, Almila Ada ve Melisa Berberoğlu'nun paylaştığı Üç Kız Kardeş dizisi 59. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Üç Kız Kardeş 59. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?

KAYNAK: Haber Merkezi
Üç Kız Kardeş 59. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?

İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisinin 59. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde İclal Aydın, Reha Özcan, Özgü Kaya, Almila Ada ve Melisa Berberoğlu’nun olduğu Üç Kız Kardeş dizisinin 59. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Üç Kız Kardeş 59. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?

Üç Kız Kardeş dizisi Kanal D ekranlarında Salı akşamlarının en çok izlenen dizisi olmaya devam ediyor. Üç Kız Kardeş’te başrolleri İclal Aydın, Reha Özcan, Özgü Kaya, Almila Ada ve Melisa Berberoğlu’nun paylaştığı dizide yönetmen koltuğuna Eda Teksöz oturuyor.

ÜÇ KIZ KARDEŞ 59. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Üç Kız Kardeş dizisi 59. bölümüyle 24 Ekim Salı akşamı Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

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ÜÇ KIZ KARDEŞ KONUSU NEDİR?

Türkan, Dönüş ve Derya... Biri güzelliği, biri uysallığı, diğeri de asiliğiyle dillere destan, birbirlerine delicesine bağlı üç kız kardeş... Yaşıtları gibi basit hayaller kurarken ne geçmişlerindeki gölge onların peşini bırakacak, ne de talihleri onlardan yana olacaktır.

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