Üç Kız Kardeş 65. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?

Başrollerini İclal Aydın, Reha Özcan, Özgü Kaya, Almila Ada ve Melisa Berberoğlu'nun paylaştığı Üç Kız Kardeş dizisi 65. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Üç Kız Kardeş 65. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?

KAYNAK: Haber Merkezi
Üç Kız Kardeş 65. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?

İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisinin 65. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde İclal Aydın, Reha Özcan, Özgü Kaya, Almila Ada ve Melisa Berberoğlu’nun olduğu Üç Kız Kardeş dizisinin 65. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Üç Kız Kardeş 65. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?

Üç Kız Kardeş dizisi Kanal D ekranlarında Salı akşamlarının en çok izlenen dizisi olmaya devam ediyor. Üç Kız Kardeş’te başrolleri İclal Aydın, Reha Özcan, Özgü Kaya, Almila Ada ve Melisa Berberoğlu’nun paylaştığı dizide yönetmen koltuğuna Eda Teksöz oturuyor.

ÜÇ KIZ KARDEŞ 65. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Üç Kız Kardeş dizisi 65. bölümüyle 5 Aralık Salı akşamı Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

maxresdefault-8.jpg

ÜÇ KIZ KARDEŞ KONUSU NEDİR?

Türkan, Dönüş ve Derya... Biri güzelliği, biri uysallığı, diğeri de asiliğiyle dillere destan, birbirlerine delicesine bağlı üç kız kardeş... Yaşıtları gibi basit hayaller kurarken ne geçmişlerindeki gölge onların peşini bırakacak, ne de talihleri onlardan yana olacaktır.

Öne Çıkanlar
Türk Telekom’un kasasına vatandaşın sırtından 150 milyon lira daha giriyor!
Türk Telekom’un kasasına vatandaşın sırtından 150 milyon lira daha giriyor!
MasterChef All Star 164. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 164. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Sıfır faizli 150 bin TL evlilik kredisinde yaş sınırı bilmecesi!
Sıfır faizli 150 bin TL evlilik kredisinde yaş sınırı bilmecesi!
Bu karikatüre bir bakan bir daha bakıyor. Emre Ulaş çizdi
Bu karikatüre bir bakan bir daha bakıyor. Emre Ulaş çizdi
MasterChef All Star 163. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 163. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Fatih Terim Fonunda kuzuların sessizliği. Sedat Kaya foncuların neden korktuğunu açıkladı
Fatih Terim Fonunda kuzuların sessizliği. Sedat Kaya foncuların neden korktuğunu açıkladı
Son Haberler
Dereye dönen caddede anne ile oğlu düştü Gündem
Dereye dönen caddede anne ile oğlu düştü
Halka tatlısı nasıl yapılır? Halka tatlısı tarifi için malzemeler neler? Yemek Tarifleri
Halka tatlısı nasıl yapılır? Halka tatlısı tarifi için malzemeler neler?
Erdoğan, Vietnam Başbakanı Pham'ı kabul etti Gündem
Erdoğan, Vietnam Başbakanı Pham'ı kabul etti
Erdoğan: Bugün bir başlık atıyorum. ‘Yeniden İstanbul’ Gündem
Erdoğan: Bugün bir başlık atıyorum. ‘Yeniden İstanbul’
2024 yılının trend renkleri neler olacak? Ev tasarımında bu yıl hangi renkler revaçta olacak Gündem
2024 yılının trend renkleri neler olacak? Ev tasarımında bu yıl hangi renkler revaçta olacak
Dopamin nedir? Eksikliğinin zararları nelerdir? Ne işe yarar ve Dopamin Detoksu nasıl yapılır? Sağlık
Dopamin nedir? Eksikliğinin zararları nelerdir? Ne işe yarar ve Dopamin Detoksu nasıl yapılır?
Caner Erkin'den Fatih Terim Fonu mağdurlarına ders. Parasını nereye yatırdığını açıkladı Spor
Caner Erkin'den Fatih Terim Fonu mağdurlarına ders. Parasını nereye yatırdığını açıkladı