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Nazlı Senem Ünal neden gündem oldu? Nazlı Senem Ünal kimdir?

İclal Aydın’ın romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisinin oyuncularından Nazlı Senem Ünal sosyal medyada çok konuşuldu. Üç Kız Kardeş ’in dün akşam yayınlanan bölümünde Nazlı Senem Ünal gösterdiği oyunculuk performansıyla gündem oldu. Üç Kız Kardeş dizisi sevenleri Nazlı Senem Ünal’ı sosyal medyada araştırmaya başladı. Peki, Nazlı Senem Ünal neden gündem oldu? Nazlı Senem Ünal kimdir?

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 16:30
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Üç Kız Kardeş dizisinin Mine'si Nazlı Senem Ünal neden gündem oldu? Nazlı Senem Ünal kimdir?

Nazlı Senem Ünal neden gündem oldu? Nazlı Senem Ünal kimdir?
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İclal Aydın’ın romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisi yayınlandığı ilk günden beri çok konuşuluyor. Dün akşam Üç Kız Kardeş dizisinin yayınlanan yeni bölümünde Nazlı Senem Ünal dizi başladığından beri gösterdiği oyunculuk performansıyla çok konuşuldu. Üç Kız Kardeş dizisi izleyicileri ise Nazlı Senem Ünal’ı arama motorlarında araştırmaya başladı. Peki, Nazlı Senem Ünal neden gündem oldu? Nazlı Senem Ünal kimdir?

İclal Aydın'ın aynı isimli romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisi, her Salı akşamı Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun yapımcılığını üstlendiği Üç Kız Kardeş'te, Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Benian Dönmez, Nazlı Senem Ünal ve Murat Çidamlı gibi önemli isimler rol alıyor.

Üç Kız Kardeş dizisinde 'Mine' karakterine hayat veren Nazlı Senem Ünal, oyunculuk performansıyla izleyicilerden tam not aldı. Her bölümde birbirinden zorlu sahnelerin üstesinden başarıyla gelen Ünal’a, dizi takipçilerinden beğeni mesajı yağdı.

NAZLI SENEM ÜNAL KİMDİR?

Nazlı Senem Ünal 22 Mayıs 1991 yılında Bursa’da doğdu.

Müjdat Gezen Sanat Merkezinde oyunculuk dersleri alan Nazlı Senem Ünal ilk oyunculuk deneyimini Üzgünüm Leyla dizisi ile yaşamıştır. Nazlı Senem Ünal daha önce Tat Ketçap Vakıfbank ve Lenovo gibi firmaların reklamlarında yer almıştır.

Nazlı Senem Ünal, Çok Güzel Hareketler 2. Kuşak da oyuncu olarak yer almış aynı zamanda Aykut Enişte ve Organize İşler: Sazan Sarmalı filminde beyaz perdede yer almıştır.

Nazlı Senem Ünal şuan Üç Kız Kardeş dizisinde Mine karakterini canlandırmaktadır.

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