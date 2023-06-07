İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisinin 53. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde İclal Aydın, Reha Özcan, Özgü Kaya, Almila Ada ve Melisa Berberoğlu’nun olduğu Üç Kız Kardeş dizisi 53. bölümde sezon finali yaparak araya girecek. Peki, Üç Kız Kardeş sezon finali ne zaman? Üç Kız Kardeş sezon final fragmanı yayınlandı mı?

Üç Kız Kardeş dizisi Kanal D ekranlarında Salı akşamlarının en çok izlenen dizisi olmaya devam ediyor. Üç Kız Kardeş’te başrolleri İclal Aydın, Reha Özcan, Özgü Kaya, Almila Ada ve Melisa Berberoğlu’nun paylaştığı dizide yönetmen koltuğuna Eda Teksöz oturuyor.

ÜÇ KIZ KARDEŞ SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Fenomen dizi Üç Kız Kardeş 13 Haziran Cuma günü ekranlara gelecek 53. bölümde sezon finali yapacak. Kanal D ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş yeni bölümü 20:00’da yayınlanıyor.

ÜÇ KIZ KARDEŞ SEZON FİNAL FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Üç Kız Kardeş 13 Haziran Cuma günü araya girerek sezon finali yapacak.