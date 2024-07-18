Üç lider buluşacak! Tarih ve mekân belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yıl dönümü nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) ziyarette bulunuyor.

Özel ve beraberindeki heyet, 18 ve 19 Temmuz tarihlerinde ikili temaslarda bulunacak ve 20 Temmuz’da resmi törene katılacak.



ERDOĞAN VE BAHÇELİ DE YER ALACAK

Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yer alacak.

Bu tören aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel arasındaki görüşmelerin üçüncüsü olabilir.



Özel, daha önce CHP’ye yaptığı iade-i ziyaretin ardından bir sonraki görüşmenin KKTC’nin 50. yıl törenlerinde gerçekleşebileceğini ifade etmişti.

Özel’in KKTC ziyaretinde Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcıları İlhan Uzgel ve Yankı Bağcıoğlu, İstanbul Milletvekili Namık Tan ve Parti Meclisi Üyesi Selin Kırçiçek de eşlik ediyor. Ayrıca CHP’nin eski genel başkanları Murat Karayalçın, Hikmet Çetin ve Altan Öymen ile Barış Harekatını gerçekleştiren kabinenin Çalışma Bakanı Önder Sav da bu heyete katılıyor.



"AYŞE TATİLE ÇIKSIN" PAROLASI

Kıbrıs Barış Harekatı’nda “Ayşe tatile çıksın” parolasına ilham veren dönemin Dışişleri Bakanı Turan Güneş’in kızı Prof. Dr. Ayşe Güneş Ayata da CHP Lideri Özel’in davetiyle KKTC’de bulunacak. Ayrıca CHP, 1974 yılına referans olarak 174 Kıbrıs gazisini de etkinliklere götürecek.

Özel’in KKTC programı kapsamında ilk gününde KKTC’nin ilk Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fazıl Küçük ile ilk Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın anıt mezarlarını ziyaret edeceği belirtiliyor. Ayrıca CHP Lideri Özel ve heyeti, 19 Temmuz Cuma günü Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman’ı parti genel merkezinde ziyaret edecek. Ardından KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre ile görüşecek. Özel’in önceki KKTC Cumhurbaşkanları ile de görüşmesi bekleniyor. Son olarak, Özgür Özel, Meclis Başkanı Töre’nin Meclis’teki resepsiyonuna katılacak.

20 Temmuz Cumartesi günü, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de katılacağı resmi törenler düzenlenecek. Tören, Lefkoşa Atatürk Anıtı’nda çelenk sunumuyla başlayacak ve anıt özel defterinin imzalanmasıyla devam edecek. Resmi geçit töreninin ardından KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmalarını gerçekleştirecek. Program, halk dansları gösterisi ve mehter dinletisiyle sona erecek.