Üç liseli ölümle burun buruna geldi! Mayıs Yedisi'nde deniz keyfi kabusa döndü

Düzenleme: Kaynak: İHA

Ordu’da denize giren üç lise öğrencisi boğulma tehlikesi geçirdi. Dalgıçlar tarafından kurtarılan öğrenciler hastanede tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Altınordu ilçesi Kumbaşı Mahallesi sahilinde meydana geldi. İddiaya göre, serinlemek için denize giren Y.K, O.K.B. ve A.Ö, bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarı üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Lise öğrencisi olduğu öğrenilen 3 kişi, dalgıçlar tarafından denizden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. 3 öğrenci, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye götürülüp, tedaviye alındı. Vali Muammer Erol ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar da olay yerine gelerek bilgi aldı.

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