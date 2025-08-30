Üç ölümcül hastalığa meydan okuyan mucize ortaya çıktı

Pizzanın üstünde, makarnanın içinde ya da salatada taze bir dokunuş olarak karşımıza çıkan fesleğen (Ocimum basilicum), sadece damak tadına değil, sağlığa da hizmet etti.

Son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, bu aromatik bitkinin kanserden tansiyona, bağışıklık sisteminden stres yönetimine kadar birçok alanda etkili olduğunu ortaya koydu.

BİLİMSEL KANITLARLA FESLEĞEN

Nutrition and Cancer dergisinde yayımlanan bir çalışmada, fesleğenin içerdiği flavonoidlerin (özellikle apigenin) kanserli hücrelerin büyümesini baskıladığı ve oksidatif stresle mücadelede etkili olduğu gösterildi.

Manchester Üniversitesi’nde yapılan bir başka araştırmada ise fesleğen özütlerinin iltihaplı dokularda %73 oranında şişlik azalttığı bildirildi.

Amerikalı fitoterapi uzmanı Dr. James Duke, fesleğenin içerdiği öjenol ve beta-karyofilen gibi bileşiklerin hem anti-inflamatuar hem de antimikrobiyal özellikler taşıdığını belirtti. Duke’a göre fesleğen, özellikle mide ve bağırsak iltihaplarında doğal bir destekleyici olarak öne çıktı.

KALP VE TANSİYON DOSTU

Fesleğen, kan damarlarını genişleten bileşikler sayesinde kan basıncını düşürmeye yardımcı oldu.

Uzmanların yayımladığı rehbere göre, fesleğen çayı düzenli tüketildiğinde hipertansiyon riskini azaltabiliyor. Ayrıca içerdiği magnezyum ve potasyum gibi mineraller, kalp kaslarının sağlıklı çalışmasına katkı sağladı.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNE KALKAN

Uzman Diyetisyenler, fesleğenin bağışıklık sistemini güçlendiren apigenin bileşiği sayesinde enfeksiyonlara karşı koruyucu rol üstlendiğini belirtti.

Uzmanlar, “Fesleğen, yeşil yapraklı sebzelerde bulunan bioflavonoidler sayesinde vücudu hastalıklara karşı daha dirençli hale getiriyor” dedi.

ZİHİN VE RUH SAĞLIĞINA ETKİSİ

Fesleğen, sadece fiziksel değil, zihinsel sağlığa da katkı sunuyor. İçerdiği linalool bileşiği, sinir sistemini yatıştırarak stres ve anksiyete belirtilerini azaltabiliyor. Hindistan’da “Tulsi” adıyla bilinen kutsal fesleğen türü, Ayurvedik tıpta yüzyıllardır ruhsal dengeyi sağlamak için kullanılıyor.

NASIL TÜKETİLMELİ?

- Taze yaprak olarak salatalara ve yemeklere eklenebilir

- Fesleğen çayı olarak demlenip içilebilir

- Pesto sosu ya da aromatik yağ şeklinde kullanılabilir

Ancak uzmanlar, özellikle tansiyon ve kan inceltici ilaç kullanan bireylerin fesleğen tüketimini doktor kontrolünde yapmaları gerektiğini vurguladı.