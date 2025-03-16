Üç önderli ittifakın yol haritası…

AKP’li cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öyle müthiş bir mühendislik yapıyor ki;

MHP yanında, Büyük Birlik Partisi yanında, HÜDA PAR yanında, Demokratik Sol Parti yanında.

Bitmedi, bir de DEM'i aldı yanına.

Demli çayı sever mi bilmiyorum, genelde manda yoğurdu filan yiyor ama vaktiyle yaptığı çay- simit hesabından hiç bahsetmiyor.



Cumhur İttifakı genişledi.

Hep beraber DEM ile kol kola yürüyorlar.

Tıpkı AKP’nin, Amerika ve Fethullah Gülen ile birlikte yürüdükleri gibi.

Bu yürüyüşün elbette amaçları var.

Birinci amaç; Erdoğan’ın ömür boyu cumhurbaşkanı adayı olmasının yolunu açmak.

İkinci amaç; Bebek katili Öcalan’ı affetmek.

Üçüncü amaç; Öcalan’ın siyasi yasağını kaldırıp DEM Genel Başkanı yapmak

Dördüncü amaç; Yeni anayasa ile “Kürdistan Eyaleti” kurmak

Erdoğan’ın gerçekleştirmek istediği siyasi mühendisliğin adımları bunlar.

Eğer muhalefet tek yumruk olur taviz vermezse avuçlarını yalarlar.

Bu siyasi mühendisliğin karşısında CHP’nin iki güçlü cumhurbaşkanı adayı var.

Ekrem İmamoğlu.

Mansur Yavaş.

Cumhur İttifakı’nın iki önderi vardı ki; üçüncü önderi de eklediler:

Recep Tayyip Erdoğan.

Devlet Bahçeli.

Abdullah Öcalan.

İmralı canisi için “önder veya lider” deseydik kuşku yok ki Edirne’de Selahattin Demirtaş ile aynı koğuşta yatıyor olurduk.



Çok çarpıcı bir soru soracağım:

DEM bugüne kadar “PKK terör örgütüdür” dedi mi?

Şu sözler Bahçeli’nin değil mi?

“Dayanak ve kaynağı belli olan terörizm illeti, milli varlığımız üzerinde oyunlar tertip etmekte, operasyonlar düzenlemektedir.

PKK alan hakimiyetini genişletip kurtarılmış şehir ve bölgeler oluşturmanın peşine düşmüşken, hükümet çözüm kanalından bu hıyanete omuz vermiş, ön açmıştır.

Şehitlerin kanı, adı sanı yakinen bilinen yıkım kadrolarının eline bulaşmıştır.

Erdoğan ve İmralı canisinin müştereken terfi ettirip PKK’ya armağan ettiği ne kadar isim varsa, dahil oldukları müzakere ve melanet kadrosuyla tarihe kara bir leke olarak geçeceklerdir.

AKP şerrin ta kendisidir.

PKK’nın 10 maddesini bizim 4 ilkemize tercih eden siyasi şarlatanların millete yalan söylemesi, gerçekleri saptırması tutmayacaktır.

AKP-PKK ve HDP’nin BOP’un ara istasyonları olduğu iyice belirginleşmiştir.

AKP ile PKK arasında bir fark kalmamıştır.”

Dün bunları söyleyen Bahçeli ne oldu da bebek katili İmralı canisi Öcalan'a bugün “önder” diyor?

Bahçeli, PKK terör örgütüdür diyemeyen DEM ile bugün nasıl kol kola giriyor?

Güncelleme yaparak Bahçeli gibi soralım;

Nasıl oldu da AKP- MHP- PKK ve DEM BOP’un ara istasyonları oldu?

Anlaşılıyor ki Devlet Bahçeli eski sözleri CHP Genel Başkanına söylediği şu kapsamda söylenmiştir;

“Siyaseten…”